Galaxy A42 5G : le smartphone 5G low-cost de Samsung se précise

Samsung préparerait bien un smartphone 5G à prix abordable et cela pourrait être le Galaxy A42. Le modèle a obtenu la certification chinoise 3C sous l'appellation "Galaxy A42 5G". Mais sa sortie ne serait pas imminente pour autant.

La bataille du smartphone 5G fait rage. Après avoir opposé les ténors haut de gamme, c’est au tour du milieu de gamme de redoubler d’efforts pour présenter le meilleur compromis atouts-5G-prix. Realme ou encore Xiaomi « cassent les prix » pour attirer les utilisateurs vers cette future connexion ultrarapide.

Bien décidé à venir s’implanter sur ce marché, Samsung, comme Oppo avant lui avec ses Reno, envisage de décliner sa gamme à succès Galaxy A en version 5G. Le site 91Mobiles a repéré le Galaxy A42 5G sur le site de certification chinoise 3C. Une rumeur qui circule depuis plusieurs semaines et qui prend ainsi un peu plus forme pour le successeur du Galaxy A41, avec son large écran de 6,1 pouces et son triple capteur photo (dont un ultra-grand angle de 123°).

Et le site dévoile aussi que le smartphone 5G disposera d’une batterie de 4 860 mAh. Selon les informations glanées par le site Sammobile le mois dernier, le Galaxy A42 5G compterait sur 128 Go de stockage et serait disponible en blanc, gris et noir. Rien n’a pour le moment fuité sur son processeur ni ses possibilités en photo. Et encore moins son prix. Son prédécesseur, le Galaxy A41, avait été lancé à moins de 300 euros, mais sans la 5G. Le Galaxy A42 5G pourrait se situer en dessous des 400 euros.

Le premier véritable Samsung Galaxy 5G Abordable

Le Galaxy A42 5G pourrait être le premier smartphone 5G de Samsung à bas prix. Le sud-coréen n’a misé jusque-là que sur ses fers de lance (Galaxy Fold 5G, Galaxy Note10+ 5G et Galaxy S10+ 5G et S20 Ultra 5G). Une version 5G du Galaxy A90 a également été lancée, mais à 750 euros, ainsi qu’un Galaxy A51 5G (moins de 500 euros).

A noter qu’une déclinaison 4G du Galaxy A42 semble prévue sur les marchés ne bénéficiant pas d’une couverture 5G au moment de son lancement qui s’annoncerait plutôt pour début 2021.