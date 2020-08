Grâce au Galaxy Note 20, Samsung baisse le prix des Galaxy S20

Les Samsung Galaxy S20 ne sont plus les derniers smartphones haut de gamme du coréen. Les Galaxy Note 20 les ont remplacés et on assiste donc à une baisse de prix des produits sortis en début d'année.

Avec la sortie des nouveaux Galaxy Note 20, les Galaxy S20 ne sont plus les favoris de Samsung. Le fabricant sud-coréen met à présent l’accent sur les deux flagships annoncés en début de mois et permet aux S20 de profiter d’une baisse de prix.

Cela pour but de mettre en avant la « supériorité » des Galaxy Note 20 en jouant sur la perception du « plus c’est cher, mieux c’est ». Le coréen tente d’éviter de créer un embouteillage au niveau des prix afin de faciliter l’achat du client. Cette baisse est aussi une réduction naturelle puisque la gamme Galaxy S20 a maintenant 6 mois et il était temps que son prix de départ maigrisse un petit peu.

La gamme S20 à partir de 749 euros au lieu de 909

Pour baisser le prix de ses smartphones, Samsung s’est basé sur une réduction de 160 euros pour les trois modèles.

Le Galaxy S20 classique à 749 euros

La version de base des Galaxy S20 était le seul modèle de la marque à être en dessous de 1 000 euros à sa sortie avec un prix de départ de 909 euros. Avec cette baisse de prix, il passe à 749 euros ce qui lui permet d’être au coude à coude avec le OnePlus 8.

Il est peut-être la version la plus abordable de la gamme, mais le Galaxy S20 reste un flagship qui nous avait séduits durant notre test. On ne pouvait que regretter une autonomie beaucoup trop timide, car le reste du smartphone était digne d’un excellent produit.

Le Galaxy S20 Plus à 849 euros

Le Galaxy S20 Plus était la version « intermédiaire » de la gamme, se situant entre le S20 classique et le S20 Ultra. Il apporte quelques améliorations par rapport au S20 classique pour 849 euros au lieu de son prix de départ de 1 009 euros.

Par rapport au S20 classique, ce S20 Plus peut se targuer d’avoir un écran plus grand (6,7 contre 6,4 pouces), une plus grande batterie (4 500 mAh contre 4 000) et un capteur TOF pour améliorer le mode portrait.

Toutes ces améliorations font du S20 Plus un smartphone que nous avons un peu plus apprécié utiliser durant notre test, surtout grâce à son autonomie plus confortable.

Le Galaxy S20 Ultra 5G à 1 199 euros

Lui, il faut vraiment le vouloir pour craquer. On est face à la version sous stéroïdes du Galaxy S20. Même avec cette réduction de prix, la facture reste très élevée puisqu’il est proposé à 1 199 euros au lieu de 1 359 euros à sa sortie.

Le S20 Ultra a un écran encore plus grand que les autres de 6,9 pouces, une plus grande batterie de 5000 mAh, la compatibilité 5G, 12 Go de RAM contre 8 pour les autres et surtout un module photo boosté avec le fameux zoom x10 (x100 en hybride) qui avait fait tant parler de lui à sa sortie.

Le Galaxy S20 Ultra est incontestablement le meilleur smartphone des trois, mais il reste aussi le plus cher et le seul à garder un prix supérieur à 1 000 euros.