Samsung : de la 4K à la 8K, les meilleurs TV QLED sont en promotion

Jusqu'au 15 novembre, Samsung propose des remises sur ses meilleurs téléviseurs QLED. Vous pouvez ainsi profiter de barres de son offertes, ainsi que des remboursements pouvant atteindre les 15 % du prix final.

Depuis maintenant quelques années, Samsung s’impose sur le marché des téléviseurs, notamment avec sa technologie d’écran QLED. Celle-ci rivalise avec la technologie OLED, notamment en proposant des pics de luminosité très élevés ou une consommation électrique moindre.

Jusqu’au 15 novembre, ce sont les meilleurs téléviseurs QLED qui sont en promotion sur le site de Samsung. Il y en a pour tous les goûts : de la 4K au 8K, du 55 ou du 65 pouces. Dans tous les cas, ce sont d’excellents téléviseurs, et pleinement compatibles avec les futures consoles grâce au HDMI 2.1.

Les téléviseurs QLED, c’est quoi ?

Le QLED est une technologie de Samsung pour ses téléviseurs haut de gamme. Elle reprend le même fonctionnement que les téléviseurs LCD, mais en ajoutant un film de nanocristaux entre le système de rétroéclairage et la dalle LCD. Ce film permet de considérablement augmenter la luminosité globale tout en élargissant l’espace colorimétrique. Ainsi, les téléviseurs QLED proposent une image lumineuse et avec une excellente couverture du spectre colorimétrique.

Les téléviseurs QLED profitent également de bons filtres antireflet, permettant de profiter au mieux des contenus visionnés même en pleine journée. Enfin, ils disposent généralement d’un faible temps de réponse, ce qui rend leur usage parfaitement adapté aux jeux vidéo. D’autant que les téléviseurs que nous allons vous présenter disposent de port HDMI 2.1, la norme requise pour jouer en 4K à 120 images par seconde avec les Xbox Series X et PS5.

Plus de 1400 euros d’économies sur le TV Samsung QLED 55Q95T à 1529 euros avec barre de son offerte

Le téléviseur Q95T de Samsung est le modèle haut de gamme par excellence de la série QLED 4K de 2020. Ce téléviseur profite d’une image d’excellente qualité, avec des couleurs vives et une luminosité très élevée. C’est un appareil très polyvalent : il conviendra ainsi parfaitement pour regarder la télévision dans la journée, pour voir des films le soir ou pour jouer à des jeux vidéo. Son processeur fait également un excellent travail en adaptant l’image et le son à l’environnement et en upscalant les contenus vers la 4K. Côté design, Samsung a eu l’excellente idée d’intégrer un boîtier déporté One Connect. Cela permet de dissimuler la gestion des câbles dans un meuble, avec un seul et unique câble qui sort du téléviseur. Bref, vous l’aurez compris, Samsung a pensé à tout pour proposer la meilleure expérience possible.

Habituellement proposé au prix de 2499 euros sur le site de Samsung, le téléviseur QLED 55Q95T (55 pouces) est actuellement en promotion au prix de 1799 euros. En plus, une barre de son Samsung HW-Q60T d’une valeur de 499 euros est offerte. Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung offre également un remboursement représentant 15 % de la valeur de l’achat, soit 269 euros. Pour en profiter, il suffit de remplir une offre de remboursement sur cette page. Cela fait chuter le prix à 1529 euros.

Plus de 600 euros d’économies sur le TV Samsung QLED 55Q80T à 1274 euros avec barre de son offerte

Le TV Samsung QLED 55Q80T partage bon nombre de points communs avec le Q95T, à commencer par sa définition 4K. Quant aux différences, elles lui permettent de faire baisser significativement son prix. Ainsi, la luminosité maximale du Q80T est légèrement inférieure à son grand frère. Il ne profite pas d’un traitement antireflet aussi sophistiqué que le 55Q95T ni du boîtier One Connect. Au-delà de ces quelques différences, le Q80T demeure un excellent téléviseur, avec une très bonne qualité d’image et le même processeur de traitement de l’image. Il est lui aussi très polyvalent, et convient parfaitement aux différents usages : TV, film et jeu vidéo.

Le téléviseur Samsung QLED 55Q80T (55 pouces) est affiché au prix de 1499 euros sur le site de Samsung, avec une barre de son de la série S offerte. Sa valeur peut atteindre les 399 euros. Là encore, il est possible de profiter d’un remboursement représentant 15 % de la valeur de l’achat, soit 224 euros. Le prix total passe ainsi à 1274 euros.

Cette même offre est valable sur la version 65 pouces du téléviseur, le Samsung QLED 65Q80T. Son prix passe à 1699 euros après l’offre de remboursement de 15 %, et toujours avec une barre de son de la série S offerte.

Le TV Samsung 8K 65Q800T à 3399 euros avec une TV The Frame ou une barre de son offerte

Si vous en avez le budget, pourquoi ne pas déjà se tourner vers un téléviseur 8K ? Même si les contenus pour profiter de cette définition sont encore rares, le Quantum Processor 8K est capable d’upscaler le signal vers de la 8K afin de profiter pleinement de ce téléviseur. Au final, l’image est extrêmement précise et agréable à regarder. Sur le reste de la fiche technique, le Q800T reprend les caractéristiques des téléviseurs haut de gamme de Samsung, comme le très efficace filtre antireflet, la présence de port HDMI 2.1 ou encore le pic de luminosité très élevé.

Le téléviseur Samsung 8K 65Q800T est affiché au prix de 3999 euros sur le site de Samsung, mais deux offres rendent l’achat plus intéressant. Tout d’abord, il est éligible à l’offre de remboursement de 15 %, faisant ainsi baisser son prix à 3399 euros. Ensuite, une barre de son HW-Q800T (valeur de 799 euros) ou un téléviseur The Frame de 43 pouces (valeur de 1099 euros) est offert. De quoi considérablement améliorer son installation home cinéma.