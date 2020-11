Samsung Pay dans Vianavigo : des paiements plus rapides pour vos tickets de métro

La solution de paiement mobile Samsung Pay a récemment été intégrée à l’application Vianavigo. Un moyen pour les propriétaires d’un smartphone Samsung de payer leurs tickets de transport et Pass Navigo directement depuis l’app.

S’il était d’ores et déjà possible de régler ses achats de carnets T+, tickets et pass Navigo (jour, semaine, mois) depuis Vianavigo, l’application mobile d’Île-de-France Mobilités, certains utilisateurs ont désormais accès à une nouvelle solution de paiement récemment intégrée à l’app : Samsung Pay. C’est ce que l’on apprend en effet dans un communiqué de presse officiel.

Vianavigo Gratuit APK

Faciliter le processus d’achat

En clair, cet ajout facilitera les processus d’achat pour les utilisateurs ayant l’habitude d’utiliser le service Samsung Pay. « Le paiement est sécurisé par la plateforme Samsung Knox et par un système de cryptage des données bancaires, et les données de la carte bancaire de l’utilisateur ne sont stockées ni dans l’appareil ni sur les serveurs de Samsung », tient à rassurer le constructeur.

Pour aller plus loin

Pourquoi il ne faut pas utiliser le mot « crypter »

Laurent Moquet, directeur marketing IM B2B de Samsung France, a de son côté déclaré :

À travers notre collaboration avec Île-de-France Mobilités, Samsung accompagne les opérateurs de transport dans le déploiement de systèmes de billettiques simples, rapides et efficaces afin de simplifier toujours plus le quotidien des usagers.

Samsung Pay est aujourd’hui compatible avec une kyrielle de smartphones de la marque, de la gamme Galaxy S à la Galaxy Note en passant par la Galaxy A et les montres connectées Galaxy Watch. Sans oublier les récents appareils pliables du groupe (la liste complète est disponible sur ce lien).

Pour rappel, l’application Vianavigo permet aux utilisateurs de smartphones Android compatibles NFC d’utiliser leur téléphone comme un titre de transport.