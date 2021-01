Samsung : l’OLED bientôt plus dynamique sur laptop grâce à de nouvelles dalles 90 Hz

Alors que Samsung profitait du CES 2021 pour dévoiler une nouvelle génération de dalles OLED pour PC portables, voilà que le fabricant coréen va plus loin : sa filiale Samsung Display s’apprête à lancer la production en masse de dalles OLED à 90 Hz.

Les rares dalles OLED proposées sur laptop se limitent toujours à un rafraîchissement de 60 Hz, mais Samsung aimerait changer ça. D’après Joo Sun Choi, CEO de Samsung Display, la firme lancera dès le mois de mars la production en masse de dalles OLED 90 Hz de 14 pouces. Dans un premier temps, ces nouvelles dalles à rafraîchissement élevé se destineraient donc aux PC ultraportables, mais Samsung a de la suite dans les idées.

À l’occasion du dernier CES, la marque a aussi annoncé une nouvelle génération de dalles OLED pour PC portable, capable de proposer des noirs toujours plus profonds (avec une valeur de 0,0005 nit évoquée), tout en couvrant jusqu’à 120 % du gamut DCI-P3 pour une colorimétrie de haute volée. La marque évoquait alors la production de dalles OLED de 15,6 pouces en définition Full HD.

Samsung veut démocratiser l’OLED sur nos futurs PC portables

Avec ses écrans OLED 90 Hz de 14 pouces et Full HD en 15,6 pouces, Samsung pourrait couvrir une bonne partie du marché et inciter à moyen terme plus de constructeurs de PC portables à adopter cette technologie. En produisant en plus grand nombre ces écrans, et notamment en Full HD (définition la plus courante sur laptop), la firme contribuerait aussi à démocratiser cette technologie sur des machines plus abordables. Actuellement, les écrans OLED sont surtout disponibles en option sur certains laptop haut de gamme, dépassant le plus souvent les 2000 euros.

D’après Samsung, ses écrans OLED 90 Hz seraient aussi réactifs que des moniteurs LCD 120 Hz et profiteraient d’un temps de réponse très bas, suffisamment pour les rendre pertinents en jeu. On imagine donc que le 90 Hz (voire plus) finira par arriver aussi sur les dalles OLED 15,6 pouces Full HD de la firme. Les fabricants de PC portables gaming pourraient alors en profiter pour remiser les dalles LCD IPS, au moins sur certains modèles.

Rappelons enfin que Samsung a parallèlement teasé un prototype de PC portable à écran bord à bord : le « Blade Bezel ». Ce dernier mise sur un ratio châssis/écran de 93 % grâce à une webcam intégrée juste en dessous… d’une dalle OLED. De quoi permettre à Samsung d’accoucher d’un écran de 1 mm d’épaisseur pour 130 grammes seulement.