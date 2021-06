Le Samsung Galaxy S21 FE se chargerait plus vite que le S21 Ultra

Un document de la FCc indique que le Samsung Galaxy S21 FE pourrait supporter une charge allant jusqu'à 45 W. C'est presque deux fois plus rapide que les 25 W des autres Galaxy S21, y compris le S21 Ultra.

Le futur Samsung Galaxy S21 FE pourrait-il être meilleur que les autres smartphones de sa lignée, y compris le très premium Galaxy S21 Ultra ? C’est en tout cas ce que laisse entendre un document officiel.

Un chargeur 45 W pour le Galaxy S21 FE

La FCC (Federal Communications Commission), un organisme officiel américain qui peut être considéré comme l’équivalent de notre ARCEP, a ajouté des documents le 29 juin 2021 à son dossier concernant le SMG990U de Samsung Electronics. Ce nom de produit, associé au Galaxy S21 ayant une puce Snapdragon 888, concernerait en réalité ici le Galaxy S21 FE.

Ce nouveau document est une révision des tests effectués sur le smartphone, mais c’est surtout dans la description du produit que l’on apprend de nouvelles choses sur le Galaxy S21 FE. Le tableau récapitulatif affiche désormais deux adaptateurs secteurs différents. Le premier qui monte jusqu’à 9 V et 2,77 A en sortie, soit environ 25 W, et le second qui peut monter jusqu’à 15 V et 3 A ou 20 V et 2,25 A, soit une puissance de sortie de 45 W.

C’est là un changement notable, d’autant que la CCC (organisme équivalent chinois) notait pour sa part la présence d’un chargeur 25 W seulement. Il se pourrait que le smartphone soit décliné en deux versions : l’une avec un Snapdragon 888 et une charge pouvant aller jusqu’à 45 W, et une seconde avec un Exynos 2100 avec une charge plus limitée. Rappelons que c’était le cas l’année dernière pour le Galaxy S20 FE, mais uniquement pour des raisons de compatibilité 4G/5G.

Le retour du chargeur aimé

S’il est compatible avec la charge à 45 W, le Samsung Galaxy S21 FE pourrait alors se recharger plus rapidement que les autres S21, y compris le S21 Ultra, pourtant positionné comme le modèle le plus haut de gamme de la marque.

Pourtant, ce ne serait pas là une exception pour Samsung. En 2019, le Galaxy Note 10+ proposait déjà une charge pouvant aller jusqu’à 45 W, bien que le chargeur livré ne montait qu’à 25 W. Samsung a donc régressé avec la gamme Galaxy S21 pour une raison inconnue et pourrait donc revenir sur ses pas avec le Galaxy S21 FE.

Le Samsung Galaxy S21 FE est attendu dans le courant du mois d’août s’il ne souffre pas de la pénurie de composants.