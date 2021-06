Le Samsung Galaxy S21 FE sera compatible 5G et charge rapide 25W

Le Samsung Galaxy S21 FE devrait être annoncé en août et il pourra bénéficier de la 5G ainsi que de la charge rapide à 25W. La firme coréenne ne confirme pas les rumeurs de report de son S21 Fan Edition.

En principe, le Samsung Galaxy S21 FE devrait être révélé en août, en même temps que les Galaxy Z Fold 3 et les Galaxy Z Flip 3. Et le S21 « Fan Edition » devrait pouvoir bénéficier de deux fonctionnalités très intéressantes : la compatibilité 5G et une charge rapide jusqu’à 25 W. Deux informations qui proviennent de la certification du smartphone auprès du CCC, la commission chinoise en charge des télécoms. On ne sait cependant pas encore si le chargeur livré dans la boîte sera lui-même doté de la charge rapide ni quelle sera sa puissance.

Une donnée qui vient s’ajouter aux nombreuses informations que l’on connaît déjà sur ce téléphone. Plus le temps passe, moins il reste à dévoiler. On sait déjà que cette version allégée du Galaxy S21 possèdera une batterie plus importante de 4500 mAh, qu’il conservera le design ainsi que le Soc Snapdragon S888 de chez Qualcomm, le meilleur en circulation sur le marché. On connaît même les coloris du S21 FE.

Samsung n’en démord pas

Samsung a démenti les rumeurs d’un report dû à la pénurie de semiconducteurs. Tout ce qu’on sait pour l’heure, c’est que le téléphone a passé le processus de certification CCC en Chine. C’est d’ailleurs en consultant ses specs, disponibles à la suite de ce processus, que sa compatibilité avec la charge rapide à 25W s’est fait connaître.

Pour le reste de ses composants, le Galaxy S21 FE embarquerait un écran 6,5 pouces AMOLED Full HD+ en 120 Hz, il sera donc compatible 5G, mais aussi Wi-Fi 6, et il devrait afficher un capteur 32 mégapixels à l’avant, et trois capteurs de 12 mégapixels à l’arrière, ainsi que 6 à 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage.