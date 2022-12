Seat : son nouveau scooter électrique 50 cc fait clairement saliver

Seat a levé le voile sur son premier scooter électrique 50 cc, sobrement nommé SEAT MÓ 50. Sur le papier, ce modèle revendique une fiche technique extrêmement intéressante. Son prix, lui, reste encore inconnu.

Après une entrée en la matière intéressante avec son SEAT MÓ 125 – et une version Performance récemment introduite –, le constructeur Seat renforce son offre de scooters électriques avec un tout nouveau modèle : le SEAT MÓ 50, qui, comme son nom l’indique, appartient à la catégorie des 50 cc, apprend-on dans un communiqué de presse.

Visuellement, cette version ressemble comme deux gouttes d’eau à ses grands frères. Ici, le fabricant espagnol ne prend pas de risque et joue la carte de la sécurité avec une formule esthétique éprouvée et réussie. Pour autant, 50 cc oblige, ce modèle perd en puissance et en vitesse maximale.

De la place sous la selle

Son moteur de 4 Wh offre en effet une vitesse de pointe de 45 km/h. Allure que l’engin est capable d’atteindre en 3,8 secondes seulement – c’est une belle performance – grâce à son généreux couple de 100 Nm et son mode Sport. En d’autres termes, ce SEAT MÓ 50 pourrait être un allié intéressant pour s’extraire de la circulation à un feu rouge.

Deux autres modes sont proposés : Sport et Eco, combinés à une marche arrière censée simplifier les manœuvres. Le poids du véhicule n’est pas indiqué, mais proposer une marche arrière sur un 50 cc est un fait suffisamment rare pour le souligner. C’est une fonctionnalité que l’on ne retrouve pas forcément dans cette catégorie.

Source : Seat Source : Seat Source : Seat

Autre atout de poids : la place sous la selle. Seat affirme qu’un total de deux casques peuvent être rangés dessous. Là encore, pour un 50 cc, c’est un petit exploit. Ce bel espace est lié au positionnement latéral de la batterie, lorsque d’autres scooters préfèrent l’embarquer directement sous le siège. Cela prend forcément de la place.

La batterie, justement, opte pour une capacité de 5,6 kW. Seat promet une autonomie de 172 kilomètres, probablement obtenue avec le mode le moins puissant. Il est ici difficile d’estimer un rayon d’action précis : seul un test grandeur nature durant plusieurs jours permettra de se faire une meilleure idée.

Livraisons au premier trimestre 2023

Sur une prise domestique, la recharge oscille entre 6 et 8h. Autrement dit, privilégiez la nuit pour recharger votre scooter à bloc. Il est également question d’un amortisseur arrière, de freins à disque, de deux ports USB et d’une compatibilité avec une application. Encore une fois, la promesse semble très belle eu égard aux éléments avancés.

Décliné en couleur Barcelona Grey et Tarifa Blue, le SEAT MÓ 50 sera produit à partir de janvier 2023, pour des livraisons qui interviendront durant le premier trimestre. À l’heure d’écrire ces lignes, aucune grille tarifaire n’a été communiquée par la marque ibérique.

