Seat Mó 125 Performance officialisé : encore plus de confort au menu

La marque espagnole vient d’annoncer un nouveau scooter électrique 125 cc très prometteur. Basé sur le Silence S01+, il y apporte quelques améliorations de confort et d’esthétique, le plaçant sur le papier comme un des deux-roues les plus désirables.

Les scooters électriques ont le vent en poupe, et malgré un choix d’équivalents 125 cc initialement réduit sur le marché, les options continuent de se multiplier sur le marché. Seat, marque espagnole que vous connaissez très probablement pour ses voitures, est déjà présente sur ce terrain, par l’intermédiaire du Seat Mó 125.

Ce dernier est en vérité un Silence S01 rebadgé et retravaillé par le constructeur automobile. Cependant, Silence Mobility a depuis sorti une version améliorée de son modèle phare, le très convaincant S01+, qui offre des un améliorations de performances, du confort et de l’agrément de conduite.

Après plusieurs mois d’attente, le constructeur catalan a reproduit la formule du premier modèle, en lançant le Seat Mó 125 Performance, qui semble même supérieur à son cousin.

Des performances supérieures

Tout comme le Silence S01+, le Seat Mó 125 Performance apporte un lot d’améliorations par rapport au modèle « classique, » grâce à son moteur délivrant une puissance de 7,5 kW (11,5 kW en pic). Le 0 – 50 km/h est abattu en 2,9 secondes, soit une seconde de moins que le Mó 125 et la vitesse maximale passe de 95 à 105 km/h grâce au mode eBoost, équivalent au Sport+ proposé sur le S01+.

Le reste de la fiche technique est similaire au S01+, à savoir une batterie amovible « trolley » de 5,6 kWh avec roulettes déployables. Celle-ci pèse toujours 40 kg et offre une autonomie d’environ 137 km en mode éco. Elle peut bien entendu se recharger sans être retirée du scooter, grâce à la prise sous la selle.

Seat a d’ailleurs testé son scooter dans des conditions extrêmes de froid et chaleur, dans ses contrées, à savoir dans la neige de Baqueira au nord du pays et dans le désert de Tabernas en Andalousie. Le deux-roues a ainsi remporté deux titres au Guinness World Records, pour les plus longues distances parcourues par un scooter électrique en 24 heures.

Un confort inégalé

Là où le Seat Mó 125 classique n’était pas forcément plus intéressant que le Silence S01, le modèle performance offre des améliorations par rapport au scooter originel. Ainsi, il bénéficie d’une nouvelle suspension haut de gamme Öhlins, entièrement ajustable et supérieure à la suspension Ollé du S01+. Celle-ci confère en effet une meilleure maniabilité, notamment grâce à sa double fourche qui offre une conduite plus dynamique et une maniabilité améliorée. On y retrouve cependant les mêmes freins Galfer et la même selle Shad que le cousin de chez Silence Mobility, qui sont déjà excellents.

Un look singulier

Contrairement à Silence, Seat préfère les couleurs qui claquent. La marque propose ainsi deux couleurs bi-ton exclusives, à savoir le Tarifa Blue et le Barcelona Grey, offrant un choix supplémentaire par rapport à Silence. La fourche avant est également différente, avec sa finition dorée, et rejoint le garde-boue noir brillant, qui se distingue de la version gris mat préférée par Silence. Ce design contribue à conférer au deux-roues un caractère encore plus dynamique que son cousin, tout en offrant une personnalisation accrue.

Un réseau faiblard

Le principal inconvénient des Seat Mó est le réseau de distribution, en particulier dans l’Hexagone. En effet, Seat a fait le choix de distribuer ses deux-roues en propre, et uniquement dans certaines concessions, ce qui limite leur disponibilité. Le problème est d’autant plus compliqué lorsqu’il s’agit de l’entretien ou des réparations, notamment car tous les ateliers ne sont pas habilités à travailler sur des deux-roues. Il faudra donc bien vérifier que la concession de votre choix puisse maintenir votre deux-roues.

