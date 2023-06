Ce leader de la trottinette électrique a choisi la France pour ouvrir son premier store européen

Considéré par chez nous comme l’un des principaux leaders en matière de trottinettes électriques, Segway Ninebot a décidé d’ouvrir sa première boutique physique européenne. Cette dernière se situera ni plus, ni moins, à Paris.

Une nouvelle étape dans le développement français de Segway Ninebot. L’entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de trottinettes électriques va ouvrir le tout premier store européen de son histoire, qui prendra place au 78 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement de Paris.

Cette boutique physique sera aussi l’occasion de mettre en lumière sa gamme de scooters électriques, composée des Segway eScooter E300SE, Segway eScooter E110SE, Segway eScooter E110S et Segway eScooter E125S, que Frandroid a en partie testée. Le lieu fera donc la part belle à deux principaux types de véhicules.

Cette nouvelle étape intervient un an et demi après la création d’une filiale française de la marque, motivée par un chiffre d’affaires en forte hausse en Hexagone. « En 3 ans, nous avons multiplié notre chiffre d’affaires par 6 », indique Rudy Godoy, Directeur France de Segway-Ninebot, dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Créer un nouveau lien

Surtout, il suffit de jeter un œil aux ventes de trottinettes électriques en France des dernières années pour se rendre compte qu’un véritable marché est en train de se créer et se structurer. Certes, les volumes de ventes de 2022 (759 000, soit -16 %) ont été moindres qu’en 2021, mais les ventes en valeur ont bondi de 14,5 %.

En résumé, la valeur du marché grimpe, tout comme le prix moyen des trottinettes électriques. Et pour à la fois se rapprocher du client et proposer une vitrine digne de ce nom à ses produits, Segway Ninebot a naturellement décidé d’ouvrir une boutique physique où vous pourrez voir son offre de vos propres yeux, et même l’essayer.

Si ce choix pourrait paraître anodin au premier abord, il convient de rappeler à quel point il est important de créer un lien physique entre une marque et les consommateurs. Aujourd’hui, acheter une trottinette électrique pour l’utiliser en tant que moyen de transport principal en ville est monnaie courante.

Mieux s’ancrer dans le paysage

Avoir l’opportunité de voir un produit, le toucher, l’essayer, de poser des questions à un spécialiste de la marque – quelle que soit la marque – est une aubaine qu’il faut saisir. C’est exactement ce qu’a décidé de faire Cowboy avec son important réseau de partenaires qu’il souhaite développer en France. Une initiative que l’on ne peut que saluer.

Cette ouverture de magasin a par ailleurs été soutenue par MAZE E-Ride, spécialiste des scooters et motos électriques qui possède trois concessions à Paris. Cette collaboration n’est pas nouvelle et inédite, puisqu’il s’agit du revendeur officiel des scooters électriques de Segway.

L’ouverture de la boutique Segway sera inaugurée fin juin 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).