Prise en main des Sennheiser CX True Wireless : des écouteurs abordables sans concession sur le son

Nous avons pu prendre en main les CX True Wireless, les prochains écouteurs sans fil de Sennheiser. Plus compacts et légèrement moins premium que les Momentum True Wireless 2, ils n’en sont pas moins pourvus de nombreuses qualités. À commencer par le son et le prix tout aussi réduit que leur format.

Du bon son pour tous et à tous les prix. C’est l’objectif de Sennheiser avec ses écouteurs sans fil. Avec sa gamme premium Momentum True Wireless, le spécialiste allemand a frappé un grand coup sur le marché des intras en proposant un son de très grande qualité.

Mais, dans sa besace, Sennheiser a également une déclinaison plus abordable, les CX, qui fait quelques concessions par rapport à son modèle haut de gamme, mais pas sur le son. Après les derniers CX 400 BT, la marque dévoile ce mardi ses CX True Wireless.

Des écouteurs Sennheiser pur jus

À première vue, ce sont bien des écouteurs Sennheiser. On retrouve le design habituel des écouteurs, dans un boîtier néanmoins plus compact que celui des Momentum 2. Si vous avez des petites oreilles, vous allez peut-être trouver les CX True Wireless un peu volumineux et il faut bien les faire pivoter dans le pavillon pour les caler (quatre jeux d’embouts sont inclus pour trouver celui qui vous correspond), mais aussi les positionner agréablement. Ils ont le mérite de ne plus bouger par la suite et d’afficher une étanchéité IPX4 pour pouvoir supporter la sueur ou bien les éclaboussures, la pluie, etc.

L’appairage est très simple grâce à la connexion Bluetooth 5.2, mais pas forcément très intuitive. Vous ouvrez la boîte, positionnez les écouteurs sur vos oreilles et gardez vos doigts appuyés sur chaque écouteur. Le jumelage se fait et les écouteurs apparaissent dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, tablette ou PC Windows/Mac. Pour maximiser leur utilisation, vous pouvez aussi recourir à l’application Smart Control de Sennheiser, qui permet d’accéder à l’égaliseur intégré pour ajuster selon vos préférences selon votre activité (musique, podcast, appel téléphonique…).

Autonomie de haut vol et quelques concessions

À l’intérieur, les CX True Wireless embarquent le transducteur maison TrueResponse pour « proposer une qualité audio supérieure ». Ce système acoustique restitue un son stéréo haute fidélité, profond et détaillé, promet le constructeur. Ils sont compatibles avec les codecs audio SBC, AAC et aptX. On trouve également deux microphones sur chaque écouteur pour mieux capter la voix, même si vous ne portez qu’un seul intra en appel téléphonique par exemple. De plus, dans l’app, la fonction Sidetone permet de tester le rendu de sa voix et de s’entendre pour régler le curseur sur le bon équilibre.

Au niveau de l’autonomie, Sennheiser annonce neuf heures par écouteur qui peuvent être prolongées jusqu’à 27 heures grâce au boîtier de recharge fournie pour les abriter. Et au bout de trois-quatre jours, nous n’avons toujours pas eu besoin de les recharger avec un usage de plusieurs heures d’écoute quotidienne.

Et côté usages ? C’est extrêmement simple. On trouve sur chaque écouteur des contrôles tactiles d’un appui à trois ainsi qu’un appui long (marche/arrêt, titre suivant/précédent selon l’écouteur, prise d’appel/raccrocher, volume augmenté/abaissé). Une mise à jour du firmware va permettre de personnaliser les commandes. La bonne nouvelle, qui faisait terriblement défaut à la première version des Momentum True Wireless et qui est ici corrigée — tout comme sur les Momentum True Wireless 2 –, est l’activation ou la désactivation automatique des CX True Wireless dès qu’on les sort ou remet dans leur boîtier. Une bonne économie d’autonomie en vue.

Par rapport aux Momentum True Wireless 2, Sennheiser a fait quelques concessions sur le produit qui fait un peu moins premium avec son plastique présent sur les écouteurs, comme sur le boîtier. On ne trouve pas non plus de réduction active de bruit, mais les embouts ont le mérite de bien couper du bruit extérieur en écoute comme en appel sur nos premiers tests. C’est aussi le prix à payer pour voir la facture baisser et garder l’essentiel : la qualité audio signature.

Prix et disponibilité des CX True Wireless

Les écouteurs CX True Wireless seront disponibles en version noir mat ou blanc mat le 8 juillet à 129 euros.