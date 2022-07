SFR lance une offre avec Le Pass Ligue 1, Amazon Prime et RMC Sport à 20 euros par mois

Le fournisseur d'accès à Internet SFR va lancer ce 27 juillet une offre pour les fans de football. Celle-ci va permettre de regarder la Coupe du Monde 2022, la Champions League, la majorité de la Ligue 1 Ubert Eats et la majorité de la Ligue 2 BKT. Une offre au ticket d'entrée à 20 euros par mois avec un engagement de 12 mois

Alors qu’Amazon Prime a annoncé une hausse du prix de son abonnement, le service s’associe à SFR pour proposer une offre dédiée au football. Ce 27 juillet, le FAI lance une nouvelle offre « Sport » pour ses abonnés box et mobile dans ses options TV grâce à un accord signé avec Amazon.

(Presque) tout le football pour 20 euros par mois

Cette offre de SFR va comprendre RMC Sport, Amazon Prime et Le Pass Ligue 1. Elle sera lancée ce 27 juillet au prix de 20 euros par mois pour un engagement de 12 mois. SFR indique que plusieurs offres pourront être créées, à partir de 9 euros par mois, avec ou sans engagement. À noter que celle-ci ne comprend pas l’accès à beIN Sports, qui comprend « L’UEFA Champions League, la Ligue 2 BKT, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Süper Lig turque ».

Jusqu’à maintenant, SFR proposait une offre comprenant RMC Sport, beIN Sports et Amazon Prime à 24 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Cependant, elle ne comprenait pas Le Pass Ligue 1, proposé à 12,99 euros par mois, comme pour tous les abonnés Amazon Prime. Pour régler ce problème, L’Équipe précise que « SFR proposera aussi d’y ajouter beIN Sports pour un total de 30 € par mois, avec là aussi un engagement d’un an ».

Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video arrive chez SFR

C’est Amazon Prime Video qui a décroché une nouvelle fois les droits de diffusion de la Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2022-2023 et qui possède les droits jusqu’en 2024. Cela comprend 302 matchs du championnat, soit 8 matchs sur 10 pour chaque journée, « dont les 10 plus belles affiches ». Cela inclut les matchs « le vendredi à 21h, le samedi à 17h et le dimanche à 13h, le multiplex de 15h ainsi que l’affiche du dimanche soir à 20h45 ».

Si vous n’êtes pas abonné à SFR, Amazon Prime a lancé une offre pour regarder les matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT dans son Le Pass Ligue 1 à 12,99 euros par mois, mais que l’on peut payer 99 euros par an. Jusqu’au 28 août, le service propose Le Pass Ligue 1 à 89 euros par an, bien qu’il faille au préalable être abonné à Amazon Prime.

