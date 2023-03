Prix mini, décodeur TV et internet garanti : la fibre SFR détient les bons arguments

Non, passer à la fibre n’est pas réservé aux foyers les plus aisés. SFR le prouve avec son abonnement fibre Starter à seulement 19,99 euros par mois. Pour ce prix, l’opérateur ne se contente pas du minimum, mais vous offre aussi un décodeur TV et l’accès à un large bouquet de chaînes.

Télécharger un film en quelques secondes, jouer en ligne avec une faible latence, ou encore satisfaire les besoins de connexion de toute la famille : les atouts de la fibre sont indéniables et ont déjà convaincu plus de 17 millions de Français selon l’ARCEP. En 2022, ce chiffre continue de progresser, avec près de 4 millions de nouveaux abonnements fibres.

Si, vous aussi, vous souhaitez profiter de tous les avantages d’une connexion ultrarapide sans y consacrer un gros budget, SFR propose une offre particulièrement attractive. Affiché à seulement 19,99 euros par mois la première année (34,99 euros ensuite), le forfait fibre Starter est pourtant complet avec son décodeur TV 4K et les appels fixes illimités. En plus, SFR l’accompagne d’une option 4G pour avoir accès à internet en toutes circonstances.

L’offre Starter en détail

Opter pour la fibre, c’est avant tout faire le choix d’avoir une connexion ultrarapide. Sur ce point, même s’il est abordable, le forfait Starter de SFR affiche des débits ascendants et descendants de 500 Mb/s, soit bien plus que les 100 Mb/s a minima requis pour les offres fibres.

Avec une telle vitesse de connexion, vous pouvez télécharger un film 4K en moins de 2 minutes, ou encore un gros jeu de 80 Go en à peine 20 minutes. Une fois la partie lancée, même si vous êtes plusieurs à utiliser la ligne, vous pouvez profiter d’une faible latence lors de vos parties multijoueurs.

Les atouts de la fibre Starter de SFR ne s’arrêtent pas là. En plus des appels illimités vers les fixes en France, l’offre inclut aussi un décodeur TV 4K et HDR, avec un accès à un catalogue de 160 chaînes. Pour ne rien manquer, l’appareil vous permet d’enregistrer les programmes de votre choix, de les regarder en replay, ou encore de les mettre en pause pour les reprendre plus tard grâce au « contrôle du direct ».

Bien équipée, l’offre Starter de SFR est disponible au prix de 19,99 euros par mois durant la première année d’engagement (puis 34,99 euros par mois).

Des options pour ne jamais être privé d’internet

S’abonner à la fibre est aussi simple que rapide, et tout se passe en ligne, sur le site internet de SFR. Mais une fois l’offre souscrite, comme chez n’importe quel opérateur, il faut compter quelques jours avant de profiter de sa nouvelle connexion. C’est le temps nécessaire pour recevoir le matériel et faire intervenir un technicien.

Durant cette phase, SFR a tout prévu pour que vous ne soyez pas privé d’internet. En souscrivant à l’option « internet garanti » à 5 euros par mois, l’opérateur met immédiatement à votre disposition un boîtier 4G avec une connexion illimitée le temps que la fibre soit opérationnelle.

Ensuite, dès lors que tout est activé, vous bénéficiez avec cette option de 30 Go de data par mois, soit une belle enveloppe pour suppléer votre forfait mobile lors de vos déplacements. À noter qu’en cas de dysfonctionnement sur la ligne, SFR réactive l’illimité sur votre boîtier 4G, de sorte que vous ne restiez jamais dépourvu de connexion à internet.

En parallèle, l’opérateur propose à la souscription de la fibre Starter un répéteur Wi-Fi pour 3 euros par mois. Ce dispositif vous permet d’amplifier le signal et d’avoir une bonne connexion dans l’ensemble des pièces de la maison, y compris celles qui sont les plus éloignées de la box.

Ainsi, au-delà d’avoir un bon débit avec la fibre Starter de SFR, l’opérateur propose une série de services complémentaires, pratiques et financièrement accessibles.