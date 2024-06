Les nouveaux forfaits de RED by SFR frappent très fort

RED by SFR a revu son catalogue de forfaits, avec des offres très concurrentielles !

Le pouvoir d’achat est une préoccupation importante en 2024 et cela passe parfois par revoir ses différents abonnements. Et si vous cherchez un forfait téléphonique à un prix avantageux, le nouveau catalogue de RED pourrait bien vous intéresser. Il faut dire que la marque sans engagement de SFR a décidé de s’aligner sur ce qui se fait de mieux en matière de tarifs.

Un forfait à 2 € par mois

Le premier prix du catalogue de RED vient faire de l’ombre au célèbre forfait à 2 euros de Free. À ce prix, RED propose les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 2 Go de data en 4G, utilisables également dans l’UE et les DOM. Free, qui était jusque là le plus intéressant pour son tout petit prix, ne propose que 2 heures d’appels et 50 Mo de data. C’est 40x moins. Certes, Free propose son option « Booster » pour ajouter 20 Go, mais le forfait passe alors à 6 euros par mois et ne peut donc pas rivaliser.

Six euros par mois, c’est d’ailleurs le prix du forfait 30 Go de RED by SFR, toujours en 4G, avec les appels, SMS et MMS illimités, et 12 Go disponibles dans l’UE et les DOM. Il est en outre possible de souscrire à une option 5G (3 euros supplémentaires par mois) et une option poussant la data internationale à 35 Go (pour 5 euros par mois) et à 20 Go depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada.

Les forfaits 5G à petit prix

En montant en gamme, les tarifs restent avantageux ! Pour 9 euros par mois, RED propose désormais 120 Go de data (dont 24 Go en UE/DOM) en 5G. Le tarif est imbattable. À ce prix, il vient ainsi se positionner en face du forfait B&You 80 Go… avec 50 % de data en plus.

Enfin, pour celles et ceux qui ont de gros besoins, RED affiche aussi un forfait 300 Go (toujours en 5G et avec 27 Go en UE/DOM) pour 20 euros par mois. Ici, ce n’est pas une réelle nouveauté puisqu’on trouve une offre quasi identique chez le MVNO Syma Mobile, la seule différence étant l’enveloppe internationale de 25 Go. De son côté, Free fait même mieux, puisqu’à ce prix, et toujours avec 300 Go de data en 5G, son forfait inclut 35 Go d’internet (en 4G) depuis plus de 100 destinations.

Ce dernier forfait est donc franchement le moins intéressant du catalogue de RED.

Une nouvelle guerre des prix

Ce nouveau catalogue est en tout cas une excellente nouvelle pour les Françaises et les Français. Avec ces offres, SFR relance la guerre de prix sur les forfaits mobiles, alors que le marché a longuement stagné en 2023.

On peut espérer que la concurrence vienne s’aligner sur ces nouveaux prix, ou tente même de proposer des offres encore plus avantageuses. Croisons les doigts.

