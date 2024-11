80 Go en 5G pour moins de 7 € : SFR part en guerre des prix

Vous cherchez un forfait mobile pas cher avec beaucoup de data ? SFR pourrait bien avoir la réponse à vos attentes avec son nouveau forfait ultra-compétitif.

SFR (Red by SFR) lancé une offre qui pourrait bien rebattre les cartes : 80 Go en 5G pour seulement 6,99 € par mois. Un tarif agressif qui mérite qu’on s’y attarde.

Le nouveau forfait SFR ne fait pas dans la demi-mesure. Pour 6,99 € mensuels, vous bénéficiez de 80 Go de données en 5G, des appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 19 Go utilisables dans l’Union européenne et les DOM.

Les voyageurs pourront même opter pour un bonus international à 5 € supplémentaires, donnant accès à 20 Go en Suisse, Andorre, États-Unis et Canada. Cerise sur le gâteau : l’offre est sans engagement et sans condition de durée.

Pourquoi un tel positionnement ?

Cette offensive tarifaire n’est pas anodine. En effet, SFR a perdu des abonnés cette année et cherche visiblement à inverser la tendance. Cette stratégie agressive sur les prix traduit une volonté claire de reconquête du marché.

La concurrence prise de court

Face à cette offre, que propose la concurrence ? Chez Sosh (Orange), il faut débourser le même montant (6,99 €) pour seulement 10 Go en 4G. Free propose certes 110 Go en 5G à 8,99 €, avec l’application Oqee incluse, mais attention : ce tarif n’est valable que pendant un an. Du côté de Bouygues Telecom, l’offre à 6,99 € se limite à 20 Go en 4G.

Les opérateurs virtuels ne sont pas en reste. YouPrice se démarque avec plusieurs offres intéressantes : 80 Go en 4G sur le réseau Orange pour 7,99 €, ou la même enveloppe data sur le réseau SFR pour 6,99 €. Leurs meilleures offres ? 130 Go en 4G chez Orange ou 150 Go en 5G sur le réseau SFR, toutes deux à 8,99 € mensuels.

Cette nouvelle offre SFR illustre parfaitement la tendance actuelle du marché français des télécoms : une guerre des prix qui profite aux consommateurs. Les opérateurs se livrent une bataille féroce pour attirer et fidéliser les clients, résultant en des offres toujours plus généreuses en data pour des tarifs toujours plus bas.

