SFR lance une enceinte connectée avec Alexa créée aux côtés de Devialet

L’opérateur SFR a levé le voile sur une nouvelle enceinte connectée sobrement intitulée SFR HomeSound. Décliné en deux versions, cet appareil audio a été conçu en partenariat avec l’expert français Devialet, puis développé par Sagemcom.

« Le lancement des enceintes SFR HomeSound embarquant l’expertise acoustique de Devialet démontre de nouveau notre volonté de proposer à nos clients la meilleure expérience possible et en la rendant accessible au plus grand nombre » : voilà les quelques mots à retenir de Grégory Rabuel, Directeur Général de SFR, dans le cadre du lancement de la nouvelle enceinte connectée SFR HomeSound.

Plus concrètement, que nous réserve ce produit ? L’entreprise tricolore s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire du spécialiste Devialet pour mettre en avant les forces de son produit. Ce dernier intègre par exemple « trois technologies acoustiques propriétaires de Devialet pour un meilleur rendu sonore, une plus grande immersion, et un confort d’écoute, ainsi que des ambiances sonores prédéfinies », peut-on lire.

Classique et Premium

Toutes les qualités présentées par l’opérateur paraissent très belles sur le papier. Mais il faudra que le SFR HomeSound passe entre les mains de différents testeurs pour en avoir le cœur net. Développée par Sagemcom, l’enceinte connectée se décline par ailleurs en deux versions distinctes : la classique et la Premium, lesquelles embarquent respectivement trois et cinq haut-parleurs multidirectionnels, indique le communiqué de presse.

Ce duo prend aussi en charge deux assistants vocaux, celui de SFR et celui d’Amazon (Alexa) en l’occurrence, pour proposer plusieurs commandes vocales à l’utilisateur. Celui-ci sera par exemple en mesure de gérer le volume, le Bluetooth, les sources audio et les ambiances sonores, mais également d’allumer ou d’éteindre la lumière de produits SFR Home avec les mots « OK SFR ».

À l’achat ou en location

Demander la météo, l’actualité du jour ou la date d’un match de foot est aussi envisageable avec Alexa, pour reprendre les exemples cités par le groupe. En associant son enceinte connectée à la SFR Box 8 TV, le client aura enfin l’opportunité d’afficher le programme, de mettre de pause, de changer de chaîne ou de rechercher un film en VOD, le tout grâce à sa voix.

Pour l’occasion, SFR a décidé de mettre en place une offre de location sans engagement : la HomeSound classique s’arrache donc au prix de 5 euros par mois, ou 169 euros à l’achat, lorsque la HomeSound Premium est disponible à 10 euros par mois, ou 349 euros à l’achat. Un combo HomeSound Stéréo s’échange par ailleurs contre 10 euros par mois, ou 338 euros à l’achat. Attention, une offre internet SFR est nécessaire pour en profiter.