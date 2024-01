Comment Shimano souhaiterait révolutionner vos réglages vélo… grâce à l’IA

Un brevet Shimano déposé en 2020 et mis au jour en janvier 2024 met en lumière un dispositif capable de régler automatiquement votre tige de selle, son inclinaison ainsi que les suspensions. Le tout grâce à un modèle d’apprentissage boosté à l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle n’est pas uniquement l’apanage des bots et autres produits technologiques ultra avancés. Elle s’invite même dans l’univers de la mobilité, et plus précisément chez les vélos électriques. En témoignent les iWeech et Urtopia, pour ne citer qu’eux. À cette liste doit désormais s’ajouter Shimano.

Le célèbre équipementier japonais a en effet déposé une demande de brevet en 2020, laquelle portait sur un mécanisme doté d’un modèle d’apprentissage. Autrement dit, un appareil boosté à l’intelligence artificielle. Ledit brevet a été mis au jour le 9 janvier 2024, comme le révèle la plateforme Justia – via Cycling Weekly.

Optimiser le confort de conduite

Dans l’idée, le principe reposerait sur une gestion automatique et électronique de deux composants : la tige de selle (en hauteur et son inclinaison) ainsi que les suspensions. Ces accessoires sont généralement attribués aux VTT. Il est aussi très courant de croiser une tige de selle téléscopique sur des gravels.

Là où la technologie Shimano irait plus loin que les autres, c’est qu’elle serait capable de prendre en compte l’avis et les préférences de l’utilisateur au fil du temps, et d’adapter les réglages à sa convenance. Pour ce faire, le cycliste pourrait être en mesure de donner son avis via un simple bouton, voire par la voix – le brevet évoque un haut-parleur, un microphone et de la reconnaissance vocale – pour dicter ce qu’il aime ou n’aime pas en matière de réglages.

Ne pas s’emballer trop vite

Sur un tracé technique par exemple, l’IA pourrait analyser un « tour de reconnaissance » et s’adapter aux réglages du pilote selon ses préférences. Dans l’idée, un tel système serait davantage taillé pour les professionnels ou amateurs éclairés que pour les cyclistes urbains et des trajets vélotaf.

Comme pour tout brevet, et comme nous le constatons depuis des années sur Frandroid, une telle technologie n’a pas forcément vocation à être lancée sur le marché. C’est un moyen pour une entreprise de se positionner officiellement sur un système, soit pour protéger sa propriété intellectuelle, soit pour se lancer dans un nouveau projet à court, moyen ou long terme.