Sonos affronterait le HomePod 2 grâce à deux enceintes avec Dolby Atmos

Sonos pourrait lancer deux nouvelles enceintes connectées dans les prochains mois, les Era 100 et Era 300, toutes deux compatibles avec l'audio spatial.

En fin d’année dernière, on apprenait que le constructeur américain Sonos comptait se lancer sur quatre nouvelles catégories de produits en 2023. L’une d’entre elles pourrait être les enceintes avec audio spatial, comme le rapporte The Verge.

Dans un article mis en ligne cette semaine, le site américain affirme en effet que Sonos compterait lancer deux enceintes connectées de nouvelle génération « dans les prochains mois » : les Sonos Era 300 et Sonos Era 100. The Verge a en effet découvert des mentions de ces deux enceintes sur des documents de Sanus, une entreprise spécialisée dans les montures et les accessoires pour enceintes. Ainsi, une monture murale serait proposée par l’accessoiriste au prix de 80 dollars et un pied serait affiché à 220 dollars.

Deux enceintes compatibles Dolby Atmos

Dans le détail sur les deux enceintes, la Sonos Era 300 devrait être le modèle le plus haut de gamme, avec un son omnidirectionnel, c’est-à-dire envoyé dans toutes les directions. Elle serait ainsi compatible avec l’audio spatial, au même titre que le HomePod 2 d’Apple. L’enceinte connectée profiterait également d’une prise USB-C pour transmettre des fichiers audio en filaire, mais également du Wi-Fi 6E. Le Bluetooth pourrait également être de la partie pour jouer des fichiers audio facilement depuis un smartphone ou un PC.

Concernant la Sonos Ear 100, le site américain indique qu’il serait logiquement question d’une enceinte plus accessible, succédant à la Sonos One, à laquelle certaines fonctions manqueraient ainsi à l’appel. L’enceinte pourrait cependant bel et bien profiter de l’audio spatial avec le support du format Dolby Atmos grâce à un haut-parleur dirigé vers le haut.

Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur les nouveautés Sonos. La période des « prochains mois » pressentie par The Verge est suffisamment large pour que l’annonce soit faite dans les prochains jours ou avant l’été. Reste que, alors qu’Apple vient de lancer sa nouvelle enceinte connectée au son spatialisé, Sonos doit désormais réagir s’il ne souhaite pas se faire distancer.

