On sait ce que Sonos prépare : une nouvelle application et un tout nouveau produit

Sonos s'apprête à dévoiler une mise à jour majeure de son application Sonos S2, ainsi qu'un tout nouveau produit : un casque audio haut de gamme.

Sonos a souvent essuyé des critiques pour son écosystème fermé et son application mobile peu intuitive. Cependant, avec l’arrivée de Sonos S2 et les efforts déployés par la marque pour s’ouvrir, cette époque est révolue.

De plus, Sonos s’apprête à renouveler sa plateforme le 7 mai prochain, avec une nouvelle interface et des fonctionnalités améliorées, comme l’a appris The Verge. Il faut dire que le média américain a l’habitude de balancer des leaks sur Sonos… chaque année.

Sonos S2 V2

La mise à jour de l’application Sonos S2 (qui date de 2020), que l’on va appeler Sonos S2 V2, ne marque pas l’avènement d’un nouveau système (il n’y a pas de Sonos S3), mais plutôt une refonte en profondeur de l’interface utilisateur de l’app actuelle. L’objectif ? Simplifier la navigation et rendre l’expérience utilisateur plus agréable.

Concrètement, la barre de navigation inférieure classique disparaît au profit d’un écran principal unique, depuis lequel il sera possible d’accéder aux différentes sections. Parmi celles-ci, on retrouve la configuration des appareils eux-mêmes, accessible via un menu déroulant.

Cet écran affichera également un aperçu des services pris en charge ou connectés au système Sonos des utilisateurs, ainsi qu’une section dédiée aux pièces de théâtre récentes et aux listes ou chansons préférées. Une barre de recherche sera également intégrée pour faciliter la recherche de chansons, d’albums ou de listes de lecture. Enfin, un nouveau contrôle de lecture, situé en bas de l’écran, sera toujours visible pour une utilisation simplifiée.

L’écran d’accueil de l’application Sonos renouvelée sera également personnalisable. Les utilisateurs pourront ainsi trier les sections selon leurs préférences, par exemple en affichant en premier leurs listes de lecture préférées.

De plus, le nouveau Sonos S2 disposera d’un lecteur entièrement repensé. Si les commandes classiques sont toujours présentes, le design a été revu pour une apparence plus minimaliste et épurée.

Sonos se lancera sur le marché des wearables

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. En effet, Sonos s’apprête également à faire son entrée sur le marché des casques audio, avec un modèle supra-auriculaire haut de gamme destiné à concurrencer les ténors du secteur, comme Bose ou Sony.

Le casque audio de Sonos sera intégré complètement à l’écosystème Sonos. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, on retrouve la possibilité de connecter les écouteurs à d’autres équipements Sonos, comme une barre de son, pour écouter directement la lecture du téléviseur dans les écouteurs.

Plus tôt, Bloomberg avait rapporté que Sonos travaillait sur des écouteurs sans fil intra-auriculaires, sous le nom de code Disco, eux aussi compatibles Bluetooth et Wi-Fi pour une intégration complète à l’écosystème de la marque.