Des écouteurs haut de gamme signés Sonos ?

La marque Sonos s’apprêterait à étoffer son catalogue de produits audio avec le développement d’écouteurs haut de gamme. Une décision qui interviendrait après des ventes décevantes de son premier casque, le Sonos Ace, avec seulement 20 000 unités écoulées le mois dernier.

Sonos Ace // Source : Sonos

Après le lancement de son casque Sonos Ace et, plus récemment de sa barre de son Sonos Arc Ultra et de son caisson basses Sub Gen 4, la marque américaine Sonos serait en cours de développement d’une paire d’écouteurs. Outre les problèmes de son application dont 100% des fonctionnalités ne sont toujours pas rendues à leurs utilisateurs, à l’heure de l’écriture de ces lignes, Sonos voudrait ainsi étoffer son offre de produits audio, mais toujours sur le segment du haut de gamme.

Selon le journal Bloomberg, les nouveaux écouteurs auraient comme nom de code « Roundhouse ». Ils seraient aux premiers niveaux d’un développement qui peut prendre plusieurs mois avant l’arrivée d’un produit définitif sur le marché. Toutefois, malgré le fait qu’ils soient encore loin d’une commercialisation, on évoque déjà un prix qui serait particulièrement élevé, environ 450 dollars soit autant que le casque Sonos Ace.

Sonos Ace // Source : Sonos

Ce dernier pourrait voir son prix baisser afin de tenter de séduire un public plus large. Toutefois, les difficultés rencontrées par le casque Ace ne sont pas uniquement liées à son positionnement tarifaire. L’application Sonos, essentielle à l’utilisation du casque, a fait aussi beaucoup de mal à la marque. Face à ces retours négatifs, Sonos aurait dû revoir drastiquement ses objectifs de production, passant de 1 million à 100 000 unités annuelles. Avec ces écouteurs haut de gamme, la marque envisagerait de concurrencer des produits comme les Sony WF-1000MX5 ou les AirPods Pro 2 d’Apple, par exemple.

Une communication bien difficile

Bien que la source semble crédible, il faut tout de même prendre ces rumeurs avec les pincettes de rigueur, car la marque n’a pas confirmé la chose. Cependant, la communication de Sonos ne semble pas vraiment des plus efficaces en ce moment. En effet, outre les problèmes de son application au sujet desquels son PDG s’est confondu en excuses, la barre de son et le caisson de basses ont été victimes d’une fuite cet été puis, quelques semaines plus tard, aperçus sur le site de la Fnac avant même l’annonce officielle qui s’est déroulée quelques jours après par la voie d’un simple communiqué.