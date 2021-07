PS+ : les jeux offerts en août 2021 confirmés par Sony

PlayStation a publié la liste des jeux offerts aux abonnés au service PlayStation+ en août 2021. Du tennis, des zombies et des plantes ainsi que des monstres sont au menu. Un été sans fanfaronnade.

Si vous n’avez pas encore ajouté à votre bibliothèque les jeux offerts par le PlayStation+ en juillet, il est encore temps. Et les plus curieux ont peut-être déjà découvert la liste de ceux qui les attendent le mois prochain.

Avant même l’annonce officielle par PlayStation, le site Eurogamer a repéré que le constructeur japonais avait lui-même vendu la mèche en affichant déjà les informations sur la page dédiée du site américain. Sous les offres PS Plus de juillet, on découvre ainsi celles à venir dès le 3 août. Cette liste a depuis été confirmée par les canaux plus traditionnels.

Les jeux offerts en août 2021

Les jeux accessibles gratuitement et à télécharger à compter du 3 août :

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Tennis World Tour 2

Hunter’s Arena: Legends (PS5 seulement)

Des packs gratuits de skins et objets pour Fortnite, Call of Duty Warzone et Brawlhalla sont également disponibles dès à présent pour les abonnés.

Plans vs. Zombies : Battle for Neighborville (EA) est un shooter à la 3e personne sorti en septembre 2019 sur toutes les consoles et sur PC. Il propose de jouer en ligne jusqu’à 24 joueurs (via le PS+) ou à deux face à l’écran. Choisissez votre personnage parmi 20 classes, personnalisez-le et trouvez votre style sur le champ de bataille, en solo ou à plusieurs face aux hordes d’ennemis.

Si vous êtes plutôt amateur de tennis, ruez-vous sur Tennis World Tour 2 pour incarner l’un des tout meilleurs joueurs du circuit ou créer votre futur champion. Il s’agit là de la version PS4 et pas de la Complete Edition sortie il y a quelques mois sur PS5.

Comme à chaque mois désormais, PlayStation réserve un jeu à ses joueurs PS5. Il s’agit cette fois de Hunter’s Arena : Legends. Un battle royale à 30 joueurs qui arrivent sur PS4 et PS5 le 3 août après avoir fait ses armes sur Steam. Il débarque ainsi dès sa sortie gratuitement si vous avez une console de dernière génération. Les autres devront passer à la caisse.

Une petite cuvée d’août après un mois de juillet dense. Sony a conscience que ses joueurs risquent d’être partis prendre quelques jours de repos…