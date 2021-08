PlayStation Plus : Sony préparerait un abonnement avec Crunchyroll, le service d’anime

Crunchyroll a été racheté par Sony. Le groupe japonais aimerait rapprocher ses services d'anime et de jeux vidéo.

Après quelques négociations auprès des autorités, Sony a finalisé cette semaine le rachat de Crunchyroll pour devenir un géant de l’anime. En effet, Sony est déjà propriétaire de Funimation, que l’on connait en France avec le service Wakanim, et Crunchyroll est propriétaire de ADN ou Anime Digital Network en plus de son propre service.

Sony réunit donc désormais les trois grands indépendants de l’anime à la demande : Crunchyroll, ADN et Wakanim ; face à un Netflix qui renforce de plus en plus son catalogue d’anime.

Une nouvelle offre PlayStation Plus

La marque PlayStation est devenue l’un des joyaux de Sony, et l’on croit comprendre depuis plusieurs mois que la marque aimerait améliorer son service PlayStation Plus, notamment pour mieux concurrencer le Xbox Game Pass indirectement.

Le très bien informé Eurogamer, par la plume de Tom Philips, croit savoir que Sony aimerait lancer une nouvelle offre haut de gamme pour le PlayStation Plus qui intégrerait Crunchyroll.

Aujourd’hui l’abonnement à Crunchyroll est à 4,99 euros par mois et le PlayStation Plus à 8,99 euros par mois, soit 13,98 euros en tout. On peut imaginer un abonnement cumulant les deux offres pour 10 à 12 euros par mois par exemple.

Si cela doit se vérifier, il est intéressant de voir que Sony cherche à améliorer son offre par des éléments externes au jeu vidéo directement. Si vous êtes fan d’anime, c’est en tout cas une annonce qu’il faudra surveiller du coin de l’œil. Eurogamer ne donne aucune date pour ce nouveau forfait.