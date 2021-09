Sony lance un casque sans fil qui a tout d’un WH-1000XM4… sauf le prix

Sony a dévoilé un nouveau casque Bluetooth, le Sony WH-XB910N, qui reprend nombre de fonctionnalités du 1000XM4, ainsi que des écouteurs sans fil à moins de 100 euros.

Alors que Sony est surtout réputé pour ses casques et écouteurs haut de gamme, les WH-1000XM4 et WF-1000XM4, le constructeur japonais a annoncé ce mercredi de nouvelles solutions plus abordables. De quoi faire profiter des fonctions des modèles premium à un tarif plus contenu.

Ce sont ainsi un casque et une paire d’écouteurs sans fil qui ont été présentés par la firme : le Sony WH-XB910N et les Sony WF-C500.

Du côté du casque Sony WH-XB910N, le constructeur japonais semble avoir voulu apporter l’essentiel des fonctions et du design du WH-1000XM4 sur un casque au tarif bien plus contenu et à la cible plus jeune. Comme le « XB » de son nom l’indique, il s’agit en effet d’un casque de la gamme « Extra Bass » du constructeur, portée sur les sonorités graves. Le casque Bluetooth embarque ainsi de larges transducteurs de 40 mm de diamètre. Il profite également de la fonction DSEE de Sony qui permet d’upscaler des fichiers mal encodés pour profiter d’un son de meilleure qualité.

Surtout, comme le WH-1000XM4, le Sony WH-XB910N profite d’une réduction de bruit numérique qui peut être ajustée dans l’application Sony Headphones. L’application peut également avoir accès à votre géolocalisation et le casque peut analyser les sons ambiants pour proposer le niveau de réduction de bruit le plus adapté à votre environnement. Parmi les fonctions reprises du modèle haut de gamme, on peut également citer le support des codecs AAC et SBC, mais aussi du LDAC pour un débit allant jusqu’à 990 kbps.

Le casque est également compatible avec le Bluetooth multipoint et peut donc être connecté simultanément à un smartphone et à un ordinateur. Du côté de la connexion justement, le Sony WH-XB910N est compatible non seulement avec la solution Fast Pair de Google, pour les smartphones Android, mais aussi avec Swift Pair de Microsoft pour les PC sous Windows. Signalons également la compatibilité avec la solution 360 Reality Audio de Sony pour le support de l’audio 3D. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque le Sony WH-XB910N propose une autonomie de 20 heures avec réduction de bruit active.

Des écouteurs sans fil à moins de 100 euros

Les écouteurs Sony WF-C500 se veulent de leur côté plus chiches en fonctionnalité. Le constructeur japonais a surtout voulu proposer des écouteurs légers et confortables avec un poids de 5,4 grammes par écouteur et une étanchéité IPX4. Ils ne profitent cependant pas de la réduction de bruit active ni du codec LDAC ou du Bluetooth multipoint. Du côté de l’audio, le son est assuré par des transducteurs de 5,8 mm de diamètre et les écouteurs ne prennent en charge que les codecs les plus classiques du marché, l’AAC et le SBC. La prise en charge du DSEE est également de mise, tout comme la compatibilité Fast Pair et Swift Pair.

Les Sony WF-C500 proposent tout de même un égaliseur dans l’application Sony Headphones et les boutons tactiles permettent d’appeler un assistant vocal ou de gérer le contrôle du volume.

Surtout, les écouteurs de Sony se distinguent par leur autonomie annoncée de 10 heures, avec 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. Une endurance encore particulièrement rare pour des écouteurs sans fil.

Le casque Sony WH-XB910N sera disponible dès le mois prochain, en noir ou bleu, au prix de 200 euros. De leur côté, les écouteurs Sony WF-C500 seront proposés à la vente en noir, blanc, vert et corail, à la même période pour 100 euros.