Le Sony A7 IV s’annonce comme un boîtier full frame performant et équilibré

Sony présentera ce jeudi un nouvel appareil photo. Tout porte à croire qu'il s'agira de l'Alpha 7 IV, un boîtier équilibré à la fois pour la photo et la vidéo.

Du côté des boîtiers hybrides avec capteur photo full frame, Sony en a pour tous les goûts grâce à ses différentes gammes. Le constructeur japonais propose un appareil très haut de gamme, pour les professionnels, l’Alpha 1, mais également plusieurs déclinaisons de sa gamme Sony Alpha 7.

On retrouve ainsi les Sony A7R, particulièrement optimisé pour la photo, les Sony A7S, dédiés à la vidéo, les A7, qui proposent un bon équilibre entre les deux, et le Sony A7C, avec son format plus compact.

Or, si les Sony A7R, A7S et A7C ont eu droit à des mises à jour depuis deux ans — avec les sorties des Sony A7R IV, A7S III et A7C — la gamme Alpha 7 classique n’a pas eu droit à de nouveaux modèles depuis bien longtemps. Le dernier boîtier en date, le Sony A7 III, date ainsi de début 2018, il y a plus de trois ans et demi.

Une vidéo pleine de sous-entendus

Autant dire qu’une nouvelle mouture de l’appareil est attendue et c’est justement ce Sony A7 IV qui pourrait être présenté cette semaine.

Sony a en effet publié ce mardi sur YouTube une vidéo qui sera disponible ce jeudi 21 octobre à 16h. On peut pour l’heure y découvrir l’indication qu’un « nouvel appareil photo arrive » pour la gamme Sony Alpha, sans plus de précision.

Des détails, c’est le site DPReview, spécialisé dans la photographie, qui vient en donner. Il a en effet pu accéder aux différentes métadonnées de la vidéo telle qu’elle est hébergée sur YouTube. Et les tags associés par Sony sont pour le moins évocateurs :

ILCE-7M4 , A7M4 , Alpha 7 , Alpha7 , Sony A7 IV , Sony a7 IV , Sony α7 IV , Sony A7 iv , Sony a7 iv , Sony alpha , Sony α , mirrorless , Sony E-mount camera , full frame camera , 4K , Eye AF , Animal Eye AF , AF , Eye AF movies , field camera , pro camera , silent shutter , FTP , 4K60p , Eye AF birds , camera for movies , 10fps , 33MP , BIONZ XR , 10-bit 4:2:2 HLG , All-I XAVC S-I , S-Cinetone , S-log3 , S&Q dial , vari-angle , gimbal , 5GHz Wi-Fi , USB 10Gbps , live streaming , Creative Look , 15+ stops dynamic range

Les premiers tags indiquent qu’il devrait donc bien s’agir de la présentation du Sony A7 IV — ou Alpha 7 Mark IV — tandis que les suivants viennent déjà donner une idée des caractéristiques et fonctionnalités prévues pour le boîtier.

Sans surprise, l’appareil devrait être équipé d’un capteur photo full frame, mais capable cette fois de capturer des clichés de 33 mégapixels, contre 24 mégapixels pour son prédécesseur. D’après les tags, le boîtier devrait également améliorer son mode vidéo en passant d’une qualité 4K 30p à de la 4K à 60p tout en proposant un mode de capture vidéo en 4:2:2 10 bits. Le mode rafale resterait quant à lui cantonné à 10 clichés par seconde.

Bien évidemment, on retrouverait les différents modes d’autofocus de Sony, dont le suivi des yeux pour les humains comme pour les animaux. on peut également noter la mention de plus de 15 stops de plage dynamique ainsi que des fonctions de streaming vidéo grâce à la compatibilité Wi-Fi 5 GHz ou à l’USB jusqu’à 10 Gbps.

Pour en savoir plus sur les nouveautés attendues pour ce Sony A7 IV, il faudra patienter jusqu’à sa présentation en bonne et due forme. Celle-ci est prévue pour ce jeudi à 16h heure de France métropolitaine.