Vous aimez immortaliser vos plus belles découvertes ou vos plus grands exploits sur PS5 ? Cela est encore mieux de les partager avec le monde non ? Alors voilà comment des captures d’écran sur PS5 !

La PlayStation 5 propose très facilement d’immortaliser en image, ou en vidéo, vos aventures vidéoludiques. L’opération pour faire une capture d’écran de ces instants est aussi simple que celle qui consiste à les partager avec vos amis. Nous allons donc vous en détailler le processus ci-dessous.

Comment partager des captures d’écran sur PS5 ?

Avant de vous lancer dans le partage de vos captures d’écran, prenez le temps de configurer vos réseaux sociaux dans les paramètres de la PS5. Ensuite, deux cas de figure s’ouvrent à vous, partager des captures récentes ou anciennes.

Comment partager des captures d’écran récentes sur PS5 ?

Appuyez sur la touche PS de votre manette Dual-Sense.

S’ouvre alors le Centre de contrôle, sélectionnez la vignette Contenus récemment crées.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Choisissez (via R1 ou L1), dans les contenus récents qui apparaissent, celui que vous désirez partager.

Ensuite, sélectionnez le réseau social sur lequel vous souhaitez diffuser le contenu. N’oubliez pas qu’il est possible de le partager directement avec vos amis du PSN.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Avant de partager, vous pouvez la modifier de façon basique et avant d’envoyer votre capture, vous pouvez ajouter un message à l’image.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Vous n’avez plus qu’à sélectionner Envoyer pour lancer le partage, qui vous sera confirmé par une notification.

Comment partager des captures d’écran plus anciennes de la PS5 ?

Vous désirez partager des captures d’écran ou des vidéos plus anciennes ? Voici comment faire :

Appuyez sur la touche PS de votre manette Dual Sense.

de votre manette Dual Sense. S’ouvre alors le Centre de contrôle , sélectionnez ensuite la vignette Contenus récemment crées .

, sélectionnez ensuite la vignette . Sélectionnez Aller à la carte galerie multimédia.

Vous avez alors accès à l’ensemble des captures stockées sur votre console.

Vous pouvez choisir une ou plusieurs captures.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Ceci fait, appuyez sur Partager .

. Vous devez maintenant choisir le réseau social où vous désirez partager votre capture d’écran, le faire avec vos amis et groupes d’amis sur le PSN.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Vous pouvez maintenant appuyer sur Envoyer pour lancer le partage qui vous sera confirmé par une notification.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à réaliser des captures dignes de ce nom et de les partager à foison.

