Panne PSN : les services Sony HS sur PS3, PS4, PS5, PS Vita et Web

Une panne touche actuellement les services du PlayStation Network. Si vous n'arrivez pas à télécharger ou à jouer en ligne, vous n'êtes pas seuls.

Aujourd’hui, c’est jour de mise à jour pour la PS5. Il semblerait néanmoins que tout ne se soit pas passé comme prévu. Depuis la mise à jour, de nombreux joueurs et joueuses se plaignent de problèmes de connexion aux services sur leur console. Sur les réseaux sociaux, le mot-clé #PSNDown commence à prendre de l’ampleur depuis ce matin, accompagné d’une multitude de signalements sur les sites de suivi de fonctionnement des services comme DownDetector.

Forcément, cela entraine également des signalements sur les jeux les plus joués, comme FIFA ou GTA OnLine.

L’information est confirmée par le site de PlayStation qui indique que certains services du PlayStation Network rencontrent actuellement des difficultés. Il est possible donc de ne pas pouvoir jouer en streaming, de jouer à des jeux du catalogue PlayStation Now, d’acheter des jeux sur le PlayStation Store, de les télécharger, les parcourir, les rechercher ou encore d’utiliser des codes promo. Cela concerne toutes les plateformes compatibles, à savoir la PS3, la PS4, la PS5, la PS Vita et le Web.

Ce problème ne semble pourtant pas toucher tous les utilisateurs. Nous avons essayé sur une PS4 et une PS5, à deux endroits différents, et tous les services étaient fonctionnels. Sony n’a pas encore communiqué sur les raisons de ce problème.

