Les TV Sony annoncés au CES sont disponibles en précommandes

Sony vient d'annoncer l'ouverture des précommandes de ses nouveaux téléviseurs annoncés au CES : le Bravia XR Mini Led MASTER Series X95K et les Bravia Full Array LED X90K/X94K.

Les nouveaux téléviseurs de Sony annoncés lors du CES à Las Vegas en janvier dernier sont aujourd’hui ouverts aux précommandes.

Des téléviseurs Sony qui sont tous en définition 4K jusqu’à 120 images par seconde et qui proposent une connectique HDMI 2.1. Afin de se passer des risques de marquage de l’OLED, qui reste très populaire, Sony se lance dans le Mini LED pour la première fois avec les Sony Z9K et X95K.

Du Mini LED pour le modèle X95K

Le Mini LED est en fait une dalle LCD aux contrastes et à la luminosité améliorées. On peut cependant avoir des pertes de contraste selon l’angle de vision, même si Sony a déclaré avoir travaillé sur ses algorithmes pour régler ces petits soucis.

Le Sony X95K est donc décliné en trois versions : 65, 75 et 85 pouces. Des téléviseurs haut de gamme qui comprennent tout un tas de technologies pour améliorer l’expérience utilisateur. On peut par exemple noter le Cognitive Processor XR qui « comprend comment les humains voient et entendent », dans le but de calibrer les couleurs, la luminosité. Le XR Backlight Master Drive s’occupe de contrôler le rétroéclairage de la dalle ; le XR Triluminos Pro et XR Contrast Booster 15 « se combinent » pour améliorer le contraste des images. La liste est encore longue, mais on trouve beaucoup de technologies propriétaires visant à améliorer au mieux l’image et l’audio. Évidemment, Google TV sera inclus dans le téléviseur.

Concernant les prix de ces téléviseurs, le modèle 65 pouces est proposé à 3 599 €, le modèle 75 pouces à 4 999 € et le modèle 85 pouces à 6 599 €.

Sony ouvre aux précommandes les téléviseurs 4K LED X90K et X94K

Les nouveaux téléviseurs Sony X90K et X94K sont assez semblables aux modèles X95K, mais ne comportent pas la technologie Mini LED : à priori donc, la qualité de l’image sera moindre. Cependant, on trouvera une dalle 4K LED ainsi que de nombreuses technologies propriétaires de Sony dont nous vous parlions précédemment. Google TV sera aussi évidemment de la partie avec tous les services associés.

Pour les prix de ces téléviseurs, le X90K, disponible uniquement en 85 pouces, est proposé à 3 999 €.

Pour les modèles X94K, c’est 1 599 € pour le modèle 55 pouces, 1 999 € pour le 65 pouces et 2 699 € pour le 75 pouces. Des modèles qui possèdent un microphone intégré pour utiliser les commandes vocales sans passer par la télécommande.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022 ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.