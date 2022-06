Le nouveau PlayStation Plus est là : tout ce qu’il faut savoir sur les offres Extra et Premium

Sony a déployé ses nouveaux abonnements PlayStation Plus en France. Les propriétaires de PS4 et PS5 peuvent désormais mettre à niveau leur accès multijoueur vers deux niveaux premium supplémentaires conçus pour concurrencer le Xbox Game Pass. On vous explique tout ce qu'il y a à savoir.

Le nouveau PlayStation Plus est là, à travers trois offres d’abonnement : PS Plus Essential, PS Plus Extra et PS Plus Premium. Faisons le point sur ce qui les différencie.

Quelles nouveautés pour le PlayStation Plus ? Quelles différences entre les offres ? Quels tarifs ?

Fini le PlayStation Plus et le PlayStation Now… Le nouvel abonnement est désormais divisé en trois niveaux : PS Plus Essential, PS Plus Extra et PS Premium.

Dès l’offre Essential, Sony promet deux jeux offerts tous les mois. Il y a également le mode multijoueur, vous trouverez aussi des promotions exclusives, du contenu également. En d’autres mots, cette offre Essential ressemble au traditionnel PlayStation Plus que vous connaissiez jusqu’à maintenant.

Options Essential Extra Premium Au moins 2 jeux PS4 et PS5 offerts tous les mois ✅ ✅ ✅ L'accès au multijoueur ✅ ✅ ✅ Des promos exclusives ✅ ✅ ✅ Du contenu exclusif ✅ ✅ ✅ Du stockage en ligne ✅ ✅ ✅ Catalogue de centaines de jeux PS4 et PS5

✅ ✅ Catalogue de jeux PS, PS2, PSP Classic et PS3 Rematers ✅ Versions d'essai ✅ Cloud gaming ✅ Tarifs 8,99 euros pour 1 mois

24,99 euros pour 3 mois

59,99 euros pour 12 mois 13,99 euros pour 1 mois

39,99 euros pour 3 mois

99,99 euros pour 12 mois 16,99 euros pour 1 mois

49,99 euros pour 3 mois

119,99 euros pour 12 mois

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, l’offre Extra inclut un catalogue de plusieurs centaines de jeux PS3 et PS4. Sony évoque 400 jeux.

Enfin, le PlayStation Plus Premium offre le plus de services. On retrouve, en plus de tous les services ci-dessus, 340 jeux supplémentaires PS1, PS2, PSP ou PS3 à télécharger ou streamer, l’accès au streaming de jeux en cloud gaming sur PC (précédemment appelé PlayStation Now) ainsi que des versions d’essai à durée limitée pour tester un jeu avant d’acheter.

Si un abonnement PlayStation Now a déjà été souscrit, vous allez automatiquement bénéficier du tarif Premium le plus élevé, facturé en conséquence. C’était d’ailleurs un bon plan que nous avons évoqué. Comme alternative au paiement mensuel, des méthodes de paiement pour trois et 12 mois sont disponibles pour tous les abonnements PlayStation Plus, cela permet de bénéficier d’une remise globale jusqu’à 41 %.

Quels jeux dans le catalogue Sony ?

Il est difficile de lister les jeux inclus dans les offres PlayStation Plus Extra et Premium, néanmoins Sony a fourni une première liste de jeux :

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

| Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

| Guerrilla, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4

|Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

|Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

|Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

| Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4 Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

| WB Games, PS4 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Far Cry 3 Remaster *** | Ubisoft, PS4

*** | Ubisoft, PS4 Far Cry 4 *** | Ubisoft, PS4

*** | Ubisoft, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 For Honor *** | Ubisoft, PS4

*** | Ubisoft, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

| Square Enix Co. LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 South Park: The Fractured but Whole *** | Ubisoft, PS4

*** | Ubisoft, PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Quelles différences avec le Xbox Game Pass ?

Contrairement au Xbox Game Pass, les nouveaux jeux PlayStation Studios ne seront pas proposés dès leur lancement dans l’offre PlayStation Plus. Seuls les abonnés au PS Plus Premium pourront accéder à une démo des jeux, et Sony ne promet même pas de proposer tous ses titres sous forme de démo.

Là où l’on peut comparer le Xbox Game Pass à un « Netflix du jeu vidéo », c’est justement parce que Microsoft propose du contenu pour son service d’abonnement en première fraicheur. Dans une interview avec Gamesindustry, Jim Ryan qui est à la tête de PlayStation explique « nos jeux pourraient en souffrir s’ils étaient proposés directement dans le PS Plus ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.