PS Plus Essential : la liste des jeux PS5 et PS4 offerts en septembre 2022

Les jeux de septembre du PlayStation Plus Essential ont été révélés, mais la sélection pour PS4 et PS5 ne fait pas réellement rêver...

Nouveau mois signifie nouvelle fournée de jeux offerts dans le PlayStation Plus Essential (aussi disponibles dans les abonnements Extra et Premium). Et, comme toujours, Dealabs a pu obtenir la liste un peu en avance.

Voici donc les jeux PS4 et PS5 qu’il est possible de réclamer gratuitement du 6 septembre au 4 octobre sous réserve d’être abonné. Au programme : des courses de voiture, un jeu d’aventure et de photographie, et de la baston.

Les jeux offerts sur PS4 et PS5 en septembre 2022

Les jeux offerts dans le PS+ en septembre devraient donc être :

Need for Speed Heat

TOEM

Grandblue Fantasy: Versus

