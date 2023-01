Sony est toujours un géant du marché des smartphones et c’est grâce à Apple

Selon le cabinet d'analyse Counterpoint, Sony trusterait le classement des capteurs photo pour smartphones dans le monde, avec plus de la moitié du marché en valeur, loin devant Samsung. Une position qui s'expliquerait par les liens entre Sony et Apple.

Lorsqu’on pense aux principales marques de smartphones dans le monde, ce sont inévitablement Samsung, Apple ou Xiaomi qui arrivent en tête. Il faut dire qu’à l’exception des deux premiers, les autres constructeurs trustant le classement sont tous des marques chinoises comme Oppo, Vivo, Realme, OnePlus ou Huawei. Pourtant, si Sony a disparu des sommets du classement en un peu plus de dix ans, cela n’empêche pas le constructeur japonais de bien s’en sortir dans le marché des téléphones portables, et ce grâce à un composant : les capteurs photo.

En effet, comme le rapporte le cabinet d’analyse Counterpoint, Sony est de loin le principal fournisseur de capteurs photo pour smartphones dans le monde. La firme japonaise occupe à elle seule 54 % des parts de marché de capteurs photo pour smartphones en valeur, loin devant Samsung, à 29 %, et Omnivision, à 7 %. Selon les analyses de Counterpoint, Sony aurait ainsi engrangé autour de 300 millions de dollars au second semestre 2022 sur le marché des capteurs photo contre 200 millions de dollars pour Samsung.

Surtout, si Sony était déjà leader par le passé, la croissance de la firme semble s’accélérer. En effet, le groupe japonais a vu son chiffre d’affaires lié aux capteurs croître de 5 %, là où Samsung aurait baissé de 1 % et Omnivision de 3,5 %. Reste que Sony et Samsung sont toujours les deux principaux fournisseurs de capteurs photo dans le monde, les deux marques représentant 83 % du chiffre d’affaires global sur ces composants.

Cela s’explique surtout par le fait que Samsung et Sony sont des fournisseurs et qu’à ce titre ils équipent non seulement leurs propres smartphones, mais également ceux de constructeurs tiers, comme Xiaomi, Huawei, Google ou Apple.

Apple se fournit exclusivement chez Sony pour ses iPhone

À ce titre, Counterpoint estime d’ailleurs que la force de Sony s’explique par l’intégration de ses capteurs dans les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, mais aussi sur les générations précédentes. Apple ne passe en effet que par les capteurs de Sony. Par exemple, sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, on va retrouver en façade le capteur Sony IMX714 pour les selfies, mais également un capteur IMX590 pour la 3D et, au dos, trois capteurs Sony intégrés dans le module photo : les IMX803, IMX633 et IMX713.

En décembre dernier, Tim Cook, le patron d’Apple, s’était par ailleurs félicité de ce partenariat de longue date entre les deux entreprises : « Nous sommes partenaires de Sony depuis plus de dix ans pour créer les meilleurs capteurs photo pour iPhone. Merci à Ken [NDLR : Kenichiro Yoshida, PDG de Sony] et toute l’équipe de nous avoir montré les installations modernes du site de Kumamoto aujourd’hui ».

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022

Rappelons néanmoins que, de son côté, Samsung travaille désormais sur une véritable course à la définition avec des capteurs de 108, voire 200 mégapixels. Sony a davantage tendance à se concentrer sur des capteurs de grand format, dont certains atteignent désormais le format un pouce.

