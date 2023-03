Sony n’a toujours pas d’inspiration pour son milieu de gamme

Un rendu 3D complet de ce qui devrait être le prochain Sony Xperia 10 V a été dévoilé samedi 25 février par un célèbre leaker. Selon ces images, la 5e génération du smartphone milieu de gamme de Sony devrait conserver l'exact même design que la 3e génération, sortie en 2021.

On pourrait avoir des difficultés à différencier le nouveau Xperia 10 de ses prédécesseurs. Samedi 25 février, le site d’information The Tech Outlook a publié ce qu’il annonce être un rendu 3D complet de la 5e génération du smartphone le moins cher de Sony : le Xperia 10 V.

Des images du smartphone sous tous les angles et une vidéo à 360 degrés sont disponibles, basées sur des informations du célèbre leaker OnLeaks. Problème : il semble n’y avoir aucune différence de design entre le Sony Xperia 10 IV et ce Sony Xperia 10 V.

Le même design depuis quatre générations

Cette annonce ne serait pas étonnante si le-dit design ne paraissait pas daté à côté de ses concurrents. Sur les images, on observe un écran de petite taille, plutôt rectangulaire, encadré par deux barres noires en haut et en bas, plus épaisses que les bordures latérales. Un design semblable au premier Xperia 10 de 2019 et quasi identique depuis le Xperia 10 III de 2021. Même les dimensions semblent être copiées-collées, passant de 6 à 6,1 pouces : 153,3 x 68,4 x 8,5 mm pour le nouveau modèle, contre 153 x 67 x 8,3 mm pour la génération actuelle.

Le site d’informations le souligne lui-même : si la majorité des smartphones de milieu de gamme placent leur caméra frontale dans une encoche en forme de goutte ou sous forme de poinçon à l’intérieur de l’écran, « Sony continue de proposer des bordures d’écran, autant sur ses flagships que sur ses téléphones de milieu de gamme ».

De la place pour des technologies disparues

Toutefois, ces bordures d’écran ont toujours l’avantage de laisser de la place à des technologies utiles. Comme sur le Xperia 10 IV, ces deux espaces devraient donc cacher la caméra frontale, un capteur de proximité, un capteur de lumière ambiante et une LED pour les notifications, disparue de la majorité des smartphones actuels.

Seul changement notable du design du prochain milieu de gamme de Sony : dans la bordure supérieure, la petite grille d’écoute des appels semble se doubler cette fois-ci en haut-parleur, de sorte à assurer un effet stéréo avec celui installé dans la bordure inférieure. Une nouveauté dont sont là encore équipés la majorité des smartphones de milieu de gamme actuels.

Ctrl+C, Ctrl+V

En termes d’équipement, ce Sony Xperia 10 V conserverait également le même capteur d’empreinte latéral, la même triplette de modules photos, le même port USB-C et la même prise jack 3,5 mm que son aîné.

Il faudra bien sûr attendre l’annonce officielle de Sony avant de confirmer les caractéristiques et le design de cette 5e génération de modèle milieu de gamme. Une annonce attendue pour mai 2023… à peu près à la même période que l’année dernière.

