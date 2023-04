Microsoft a une épine de moins dans le pied pour réussir à racheter Activision-Blizzard, et ça ne plaît pas du tout à Sony qui a peur de voir l'accès à Call of Duty sur PlayStation menacé. L'entreprise dénonce un revirement « surprenant, sans précédent et irrationnel » de la part de la CMA britannique.

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft rythme activement l’actualité du jeu vidéo. Si la transaction aboutit, la firme de Redmond — et surtout sa branche Xbox — mettront la main sur un impressionnant empire et sur bon nombre de franchises particulièrement populaires. L’une d’entre elles, Call of Duty, fait particulièrement parler d’elle puisqu’elle inquiète grandement le concurrent Sony et sa PlayStation.

Or, récemment, Microsoft se réjouissait encore d’une bonne nouvelle : l’Autorité de la concurrence des marchés au Royaume-Uni (CMA) relâchait la pression sur le géant américain en estimant que le rachat d’Activision-Blizzard ne nuirait pas à la saine compétition sur le marché, du moins en ce qui concerne les consoles de jeux. La CMA était pourtant, jusque-là, réticente au rachat.

Sony grince des dents

Ce verdict n’est clairement pas du goût de Sony qui l’a fait savoir au détour d’un communiqué relayé par le journaliste de The Verge, Tom Warren.

Sony has responded to the CMA siding with Microsoft over Call of Duty on PlayStation concerns. It calls the CMA's reversal of its position "surprising, unprecedented, and irrational." https://t.co/MvxARVDlvL pic.twitter.com/UKnANrR9Ur — Tom Warren (@tomwarren) April 6, 2023

Le revirement de l’AMC est décrié par Sony comme étant « surprenant, sans précédent et irrationnel ». Le concurrent rappelle que les conclusions provisoires de la CMA évaluaient que, en rachetant Activision, Microsoft pourrait avoir la capacité et l’intérêt de verrouiller l’accès à la licence Call of Duty afin de la rendre indisponible sur PlayStation.

Rappelons que, de son côté, Microsoft cherche à apaiser les craintes autant que possible et veut montrer sa bonne foi. Il est ainsi question d’une disponibilité de Call of Duty sur Nintendo Switch et la firme distribue la licence massivement sur le cloud gaming. Cette opération séduction semble porter ses fruits pour le moment.

