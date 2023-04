PS Plus Extra et Premium : la liste des jeux ajoutés en avril 2023 avec une surprise de Microsoft

Découvrez la liste des jeux ajoutés dans le PS Plus Extra et le PS Plus Premium à partir du 18 avril 2023. Ils seront accessibles sur PS5 et PS4 sans avoir à payer plus d'argent.

C’est parti pour une nouvelle fournée. Les catalogues des offres PlayStation Plus Extra et Premium s’étoffe avec de nouveaux jeux qui débarquent au mois d’avril 2023. Vous pourrez ainsi en profiter sur votre console de jeux, la PS4 ou la PS5. Voici la liste dévoilée par Sony.

Les jeux PS+ Extra et Premium ajoutés en avril 2023

À partir du 18 avril 2023, les personnes abonnées au PS+ Premium et au PS+ Extra accèderont aux jeux suivants sans avoir à verser plus d’argent.

Kena: Bridge of Spirits

Doom Eternal

Riders Republic

Wolfenstein II: The New Colossus

Slay the Spire

Monster Boy and the Cursed Kingdom

The Evil Within

Wolfenstein: The Old Blood

Bassmaster Fishing

Paradise Killer

Sackboy: A Big Adventure

D’emblée, on signalera un aspect « deux salles, deux ambiances » sur les deux premiers jeux cités. Si Kena: Bridge of Spirits est un jeu d’action narratif qui met en avant un monde plein de surprise, Doom Eternal vous invite, ni plus ni moins, à affronter les armées de l’enfer bien déterminées à vous abattre. On notera au passage qu’il s’agit d’un jeu Bethesda et donc indirectement d’un jeu Microsoft.

La firme de Redmond continue, selon toutes vraisemblances, son opération séduction en montrant qu’il propose ses jeux sur d’autres plateformes que Xbox afin de montrer patte blanche. Le but est de convaincre les différentes autorités impliquées que son rachat d’Activision-Blizzard ne nuira pas à la saine concurrence.

Mais revenons-en aux offres PS+ Extra et Premium. Notez la présence de deux titres de la licence Wolfenstein pour se plonger dans un monde alternatif et dystopique. Des sensations fortes vous attendent sur Riders Republic, pour les fans de vélo, ski ou snowboard, ou sur Bassmaster Fishing pour vous lancer dans… la pêche au bar. Votre serviteur, l’auteur de cet article, doit avouer qu’il ignorait totalement l’existence d’un tel jeu, mais il y en a pour tous les goûts !

De nouveaux titres s’invitent aussi dans PlayStation Classics, le catalogue du PS+ Premium dédié aux titres rétro. Là encore, Bethesda — et donc l’ombre de Microsoft — marque les esprits. Voici en effet la liste des jeux concernés :

Doom

Doom II

Doom 64

Doom 3

Dishonored: Definitive Edition

Les jeux qui quittent le catalogue

Attention, il faut aussi savoir que certains jeux quittent le catalogue du PlayStation Plus à partir de mai. En voici quelques-uns.

Marvel’s Spider-Man

Resident Evil

NBA 2K Playgrounds 2

