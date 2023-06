Sony WF-1000XM5 : cette fois on sait tout des futurs écouteurs compacts

De nouvelles informations ont fuité à propos des Sony WF-1000XM5 : de quoi apprendre quels seront les transducteurs, leur taille, mais également les capacités des batteries des écouteurs et du boîtier.

Il y a quelques jours, nous écrivions que nous savions presque tout des Sony WF-1000XM5, mais les fuites à propos des prochains écouteurs sans-fil haut de gamme de Sony vont plus loin. On doit de nouvelles informations au bien informé Roland Quandt de WinFuture, déjà à l’origine de la précédente fuite.

Les Sony WF-1000XM5 seraient plus compacts que leurs prédécesseurs

Le journaliste allemand dit avoir à sa disposition de nouveaux éléments de la fiche technique de ces prochains écouteurs. Tout d’abord, les transducteurs de ce produit se nommeraient les Dynamic Driver X et auraient une taille de 8,4 millimètres de diamètre — contre 6 mm pour les WF-1000XM4. Le tout dans un format léger : 5,9 grammes par écouteur, contre 7,3 pour les Sony WF-1000XM4.

Selon WinFuture, chaque écouteur embarquerait trois microphones pour une meilleure réduction de bruit active (ANC). Dans une présentation marketing de Sony qu’aurait pu consulter Roland Quandt, on y apprendrait que les voix seraient plus riches sur ces écouteurs. Côté protocoles audio, on aurait droit à du Hi-Res Audio Wireless ainsi qu’à l’algorithme DSEE Extreme. La version du Bluetooth serait logiquement du 5.3.

Pour les appels, les Sony WF-1000XM5 seraient équipés de capteurs de conductions osseuse. À l’aide d’une technologie propriétaire baptisée Precise Voice Pickup, ils offriraient une meilleure captation de la voix dans les appels vocaux, y compris dans des environnements bruyants.

Une autonomie qui promet pour les futurs écouteurs de Sony

Sur la batterie, la capacité de l’accumulateur du boîtier serait de 500 mAh. De quoi ajouter 24 heures de lecture grâce à ce boîtier uniquement. Le journaliste de WinFuture précise cependant ne pas connaître l’autonomie des écouteurs en eux-mêmes pour le moment. Il dit ne pas savoir non plus quel est l’impact de la réduction de bruit active sur l’endurance du produit.

Les Sony WF-1000XM5 // Source : WinFuture

Selon lui toujours, trois minutes de charge des écouteurs dans leur boîtier permettraient de récupérer jusqu’à une heure de lecture audio. Ils pourraient être rechargés entièrement en deux heures. Quant à la résistance, les Sony WF-1000XM5 seraient certifiés IP57. C’est-à-dire qu’ils seraient résistants à la sueur et aux éclaboussures d’eau, ce qui là aussi paraîtrait logique, mais également à l’immersion à faible profondeur.

On ignore également quelle sera la date de présentation ainsi que la date de sorti de ces écouteurs de Sony. Aucune information sur le prix non plus, mais on peut penser qu’ils feront leur apparition officielle dans les mois à venir.

