WF-1000XM5 : on sait quasiment tout des futurs écouteurs haut de gamme et compacts de Sony

Sony s'apprêterait à lancer de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les WF-1000XM5. Les sites WinFuture et The Walkman Blog ont déjà livré plusieurs informations et visuels à leur sujet.

Alors que Sony a dévoilé l’an dernier sa dernière génération de casque Bluetooth haut de gamme, le WH-1000XM5, on s’attend à ce que le constructeur renouvelle cette année sa gamme d’écouteurs.

Ces derniers mois, plusieurs fuites suggéraient déjà que Sony s’apprêterait à lancer ses WF-1000XM5. Ce mercredi, de nouveaux indices pointent désormais vers une annonce imminente.

En effet, le site allemand WinFuture a publié plusieurs visuels d’écouteurs qui semblent être les prochains modèles haut de gamme de Sony. WinFuture dévoile par ailleurs certains éléments techniques des WF-1000XM5 ainsi que les différences majeures avec la précédente génération, les WF-1000XM4. « Les nouveaux écouteurs sont évidemment un peu plus petits qui leurs prédécesseurs et devraient donc être beaucoup plus confortables à porter », indique le site allemand.

Les Sony WF-1000XM5 // Source : WinFuture Les Sony WF-1000XM5 // Source : WinFuture

On y apprend également que les écouteurs pourraient profiter d’une autonomie de 24 heures en comptant la batterie intégrée au boîtier et que trois minutes de charge devraient permettre jusqu’à une heure d’utilisation.

Des écouteurs Bluetooth multipoint et plus légers

Ces derniers jours, le site The Walkman Blog avait lui aussi partagé certaines informations au sujet des WF-1000XM5. En plus d’une comparaison de la taille des écouteurs par rapport aux WF-1000XM4, il a dévoilé un tableau comparatif entre les autres modèles d’écouteurs de la gamme Sony, qu’il s’agisse des Linkbuds, des Linkbuds S ou des WF-C500. Ce tableau indique notamment que les écouteurs profiteront d’une réduction de bruit active, d’une compatibilité avec l’audio hi-res, d’une autonomie de 24 heures, d’une heure d’écoute avec 3 minutes de charge, de la charge sans fil Qi, de touches tactiles, d’une détection de port, du Bluetooth multipoint et d’un poids de 5,9 grammes — contre 7,3 grammes pour les WF-1000XM4.

Pour l’heure, on ignore encore quand seront présentés officiellement les nouveaux Sony WF-1000XM5. Néanmoins, si des éléments techniques et marketing font déjà l’objet de leaks, il y a fort à parier que le lancement soit prévu dans les tout prochains mois.

