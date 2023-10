Voici les nouveaux jeux ajoutés aux abonnements PS Plus Extra et PS Plus Premium en octobre 2023. Ces titres seront donc disponibles sur PS5 et PS4 sans surcoûts.

Si vous avez un abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium, découvrez les nouveaux jeux qui vont débarquer en octobre 2023 dans le catalogue. Vous pouvez en profiter sur les consoles de jeux PS4 et PS5.



Les jeux PS+ Extra et Premium ajoutés en octobre 2023

Pour rappel, trois nouveaux jeux avaient déjà été annoncés pour toutes les formules du PS Plus.

The Callisto Protocol (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Farming Simulator 22 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Weird West (PS5, PS4)

À partir du 17 octobre prochain, vous aurez droit à trois nouveaux titres.

Gotham Knights (PS5)

Disco Elysium – The Final Cut (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5)

Alien : Isolation (PS4)

Dead Island Definitive Edition (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Elite Dangerous (PS4)

Far : Changing Tides (PS4, PS5)

Gungrave G.O.R.E (PS4, PS5)

Eldest Souls (PS4, PS5)

Röki (PS4, PS5)

Notez aussi l’arrivée de quelques jeux dans PlayStation Classics, le catalogue du PS+ Premium dédié aux jeux rétro.

Tekken 6 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Soulcalibur : Broken Destiny (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Ape Escape Academy (PS4, PS5)

(PS4, PS5) IQ Final (PS4, PS5)