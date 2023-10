Après la PS5 Slim, Sony PlayStation annonce le streaming PS5 en 4K HDR

Sony annonce un ajout de taille au PlayStation Plus : le streaming PS5 en 4K. Un pied de nez à Microsoft Xbox qui avait pourtant fait du cloud gaming sa spécialité.

Sony a récemment dévoilé sa nouvelle console PS5 Slim, qui n’est pas aussi Slim que ça, et, dans son sillage, l’entreprise a également apporté des modifications à son service d’abonnement PlayStation Plus.

En effet, Sony a annoncé l’introduction du streaming cloud PS5 pour les membres PlayStation Plus Premium. Après une phase bêta, cette fonctionnalité est désormais accessible à tous les abonnés du service Premium.

Le streaming cloud gaming PS5 offre aux joueurs la possibilité de jouer à des jeux en streaming en 4K HDR, une prouesse technique notable qui met Sony en concurrence directe avec Microsoft et son offre Xbox Cloud inclus dans le Game Pass Ultimate. Jusque-là, seul Nvidia GeForce Now proposait un streaming en 4K grâce au cloud gaming. C’était aussi le cas de Google Stadia, mais le service a disparu depuis. Par contre, il faudra attendre le 23 octobre 2023 pour en profiter en Europe.

Une exclusivité PS5 en demi-teinte

Malgré cette nouveauté, le streaming cloud PS5 présente une limitation importante : les jeux PS5 disponibles via ce service ne peuvent être joués que sur les consoles PS5. Cette restriction est surprenante puisque, techniquement, rien n’empêcherait Sony d’offrir ce service sur PS4 et PC, plates-formes où le cloud gaming est également disponible via les abonnements de Sony.

Synchronisation optimisée entre jeu local et cloud

L’un des avantages majeurs de l’introduction des jeux PS5 en cloud gaming réside dans la synchronisation améliorée des sauvegardes entre les jeux locaux et les jeux en cloud.

Auparavant, les joueurs rencontraient des problèmes de synchronisation lorsqu’ils lançaient un jeu en streaming en version PS4 et tentaient ensuite d’accéder à la sauvegarde une fois le jeu téléchargé. Cette difficulté semble avoir été résolue avec l’introduction des jeux PS5 en cloud gaming, offrant ainsi une expérience de jeu plus fluide et intégrée.

Avec quels jeux ?

Le PlayStation Plus offre désormais un accès à certains des plus grands succès PS5, rendant l’abonnement encore plus alléchant pour les joueurs. Les membres peuvent profiter des incontournables tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un titre acclamé pour son graphisme époustouflant et son gameplay fluide, Horizon Forbidden West qui est salué pour son monde ouvert magnifique et détaillé, Ghost of Tsushima, reconnu pour sa narration captivante et son esthétique visuelle soignée. Mortal Kombat 11 et Saints Row IV complètent cette liste, offrant respectivement de l’action brutale et déchaînée et un humour décalé dans un environnement de monde ouvert.

Pour ceux qui sont curieux d’essayer de nouveaux jeux, le PlayStation Plus introduit également des essais de jeux pour certains titres PS5. Les abonnés peuvent tester Poudlard Legacy et se plonger dans le monde magique de Harry Potter, expérimenter les vastes territoires et l’intrigue profonde de The Witcher 3: Wild Hunt, ou explorer l’univers sci-fi horrifique de The Callisto Protocol.