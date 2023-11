De nouvelles comparaisons entre la PS5 classique et la nouvelle PS5 font état d'une console aux entrailles très similaires : cette PS5 "Slim" conserve la même puce que sa grande sœur.

Les premières PS5 « Slim » sont visiblement dans la nature, avec plusieurs créateurs de contenu qui ont pu mettre la main sur la nouvelle version de la console.

Nous vous avions déjà parlé des différences de taille entre la PS5 classique et cette nouvelle PS5, on sait désormais ce qu’elle a littéralement dans le ventre.



PS5 Slim : une puce identique

Dave2D

et Linus Tech Tips ont pu faire la comparaison entre les deux machines, à la fois sur leur aspect extérieur mais aussi sur leurs composants. La nouvelle PS5 arbore une double finition mate et brillante avec la fameuse rainure séparant les deux partie de la console.

Contrairement à la PS5 originale, la console ne vient pas avec un support vertical, qui sera vendu autour des 30 dollars. Mais visiblement, celui-ci n’est pas nécessaire, la console est bien plus stable en mode vertical dans cette nouvelle version. Les deux supports en plastiques pour son mode horizontal sont bien inclus et semble aussi cheap que prévu.

Si cette nouvelle PS5 perd 700 grammes par rapport à l’ancienne, sa taille n’est pas grandement réduite par rapport à l’ancienne version. Et nous avons maintenant pourquoi : la puce à l’intérieur est bien la même. Sony avait déjà changé d’APU de sa machine lors de la dernière révision de son châssis en 2022, réduisant par la même le poids de la console une première fois.

Sur la PS5 Slim, aucun changement n’a été observé par les deux créateurs de contenu, qui ont mesuré sa consommation et sa taille, identique à la version précédente. La console utilise donc la même puce, surnommée Oberon Plus, qui passait à l’époque d’une finesse de gravure 7nm à 6nm pour une consommation 10% inférieure.

La console s’affine cependant grâce à son nouveau système de refroidissement avec des dissipateurs plus compacts et une backplate légèrement moins grande. La machine semble d’ailleurs légèrement moins bruyante même si le son du ventilateur semble bien plus audible sur la partie droite de la console.

Sony n’a pas encore communiqué sur la date de sortie de cette nouvelle PS5, mais celle-ci devrait arriver au courant du mois de novembre dans le commerce. Nous tâcherons de vous faire part de nos tests une fois la console entre nos mains.