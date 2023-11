Les smartphones Sony abandonneraient ce détail qui faisait toute la différence

D'après des informations en provenance d'Asie, Sony pourrait complètement changer d'approche avec son prochain smartphone Xperia. En clair, nous serions à l'aube d'un tout nouveau design pour le potentiel Xperia 1 VI... dont la nomenclature pourrait, elle aussi, évoluer.

Pris en mains par nos soins, mais pas testé pour des raisons que nous avons détaillées en juillet, le Xperia 1 V pourrait bien être le dernier smartphone de Sony à arborer un design aussi singulier… et clivant. Proposé à 1400 euros, et donc positionné sur le très haut de gamme, l’appareil arbore une fiche technique de tout premier ordre, mais prend aussi le risque de conserver le ratio d’image 21:9, très allongé, cher à Sony depuis quelques années.

Avec son écran OLED Ultra HD (3840 x 1644 pixels) de 6,5 pouces, l’appareil dénote, d’autant qu’il privilégie cette année encore des bordures bien visibles à un éventuel écran perforé. On apprend toutefois du site spécialisé ITHome que Sony aurait dans l’idée de changer son fusil d’épaule en termes de conception. En d’autres termes, les Xperia pourraient bientôt se prévaloir d’un tout nouveau design.

Nouveau design et nouvelle nomenclature pour l’année prochaine ?

C’est du moins ce que rapporte le site, en se basant sur une publication d’un leaker chinois (@ZACKBUKS) sur Weibo. L’intéressé estime que Sony pourrait changer la nomenclature de son prochain smartphone haut de gamme, lui donnant ainsi un autre nom que Xperia 1 VI (selon la dénomination habituelle). Plus intéressant encore, la même source estime que le géant nippon aurait aussi l’intention de changer complètement de « langage de conception » pour ses futurs smartphones Xperia.

Pour l’instant, nous n’en savons pas plus. Ces déclarations méritent d’ailleurs d’être prises avec la plus grande prudence en attendant de pouvoir être étayées par d’éventuelles fuites. En la matière, nous pourrions toutefois en apprendre plus assez vite, car en 2022 et 2023, le design des précédents modèles de Xperia 1 avait fuité dans les grandes largeurs dès février.

Dans l’entretemps, disons simplement qu’un changement d’approche pourrait être salutaire pour la gamme Xperia. Car force est de constater que le format 21:9 sur smartphone n’a pour l’instant attiré à lui qu’un public relativement clairsemé. Avec un ratio d’image plus conventionnel, Sony pourrait tenter de revenir dans la course… même si, de notre point de vue, le prix (très) conséquent de ses derniers modèles haut de gamme reste le principal frein à leur adoption.