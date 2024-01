Le meilleur de l’audio à prix réduit : Sony lance ses promotions hivernales

Est-il encore nécessaire de présenter les produits audio Sony ? Le constructeur s’est bâti une solide réputation en la matière avec des casques et écouteurs parmi les meilleurs du marché. Dans les semaines à venir, ils sont accessibles à prix réduit et vous feriez bien d'en profiter.

Pour démarrer 2024 sur de bons rails, Sony a décidé de lancer une vague de promotions sur ses produits audio les plus emblématiques. L’occasion de découvrir une bonne partie de ses casques, écouteurs et autres enceintes (connectées ou non) à des tarifs extrêmement intéressants.

En ce début d’année, et jusqu’au 6 février prochain, le constructeur japonais vous propose donc de bien jolies réductions sur une bonne partie de son catalogue. Exemple avec l’un des fleurons de Sony, le casque à réduction de bruit active WH-1000XM5 qui perd 90 euros et tombe à 330 euros au lieu de 420 euros.

Sony WH-1000XM5 : l’un des meilleurs casques à réduction de bruit du marché

Sorti dans le courant de l’année 2022, le Sony WH-1000XM5 est venu remplacer l’excellent WH-1000XM4 (9/10 sur Frandroid) et se situe actuellement au sommet de la gamme de casques du constructeur. La raison ? Une construction impeccable, un son ample et dynamique et surtout, une réduction de bruit active parmi les meilleures disponibles ce jour.

Pour cette nouvelle itération de son casque haut de gamme, Sony a décidé de changer le design habituel pour lui faire gagner en finesse. L’arceau est désormais moins imposant, plus discret. Les finitions sont également excellentes. Les matériaux utilisés respirent la solidité, et la qualité est au rendez-vous.

Mais quid de la partie sonore ? Sur ce plan, Sony a aussi effectué quelques menus changement. Si la taille des transducteurs a été un tantinet réduite (de 40 à 30 mm), le constructeur a choisi d’utiliser de nouveaux matériaux. Aimants en néodyme et matériaux composites en fibre de carbone sont ainsi à l’honneur. Le but ? Proposer un contrôle du son plus précis et réactif pour compenser la réduction des transducteurs. Et le résultat est au rendez-vous avec de jolis graves et un son détaillé et dynamique.

Reste que le plus gros atout du WH-1000XM5 réside sans aucun doute dans sa réduction de bruit active. Et sur ce plan, Sony a décidé de mettre le paquet. Avec huit micros (quatre par oreillette), un double processeur de réduction de bruit (le Sony HD QN1 et le Sony V1) et son algorithme maison (Auto NC Optimizer), autant dire que les bases sont couvertes, et bien couvertes. Il se débrouille particulièrement bien avec les voix adultes, et les nombreux modes de personnalisation permettant de régler l’amplitude de l’annulation du bruit en font un casque complet et agréable à utiliser.

Habituellement vendu aux alentours de 420 euros, le Sony WH-1000XM5 bénéficie jusqu’au 6 février prochain d’une réduction de 90 euros qui fait tomber son prix à 330 euros sur le site de Sony.

Notez que cette réduction est aussi valable chez la plupart des e-commerçants. Vous pouvez donc retrouver le WH-1000XM5 en promotion chez Darty, Fnac ou Boulanger.

Sony SRS-XV800 : un son puissant et immersif à emporter partout

Avec la SRS-XV800, Sony propose une enceinte XXL aux multiples possibilités. Capable de vous assister le temps d’une soirée pour diffuser du son jusqu’au bout de la nuit ou d’agrémenter votre installation audiovisuelle d’un caisson de basses, elle se démarque surtout par un son d’une très grande qualité (ce qui n’est pas une surprise pour un produit Sony).

Assez imposante, mais suffisamment compacte pour pouvoir être transportée où bon vous semble, la SRS-XV800 embarque un système de son très complet composé de cinq tweeters et de deux hauts parleurs X-Balanced Speakers. Situés à l’avant et à l’arrière, ils permettent à cette enceinte de diffuser le son dans toutes les directions. Un son d’excellente facture au passage, qui repose sur de jolies basses et des voix claires.

Pensée avant tout pour être utilisée en soirée, la SRS-XV800 bénéficie de nombreuses fonctionnalités allant dans ce sens. À commencer par une poignée de transport et des roulettes qui permettent de la déplacer simplement d’un lieu à un autre. Un système d’éclairage RGB permet aussi de se mettre dans l’ambiance. Son autonomie de 25 heures (avec une charge rapide permettant de régénérer 3 heures d’autonomie pour 10 minutes de charge) est largement suffisante pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

Polyvalente, cette SRS-XV800 peut aussi être utilisée de manière plus sédentaire. Il est par exemple possible de la connecter à un téléviseur pour bénéficier d’un son puissant et immersif grâce à son amplificateur audio TV. Vous pouvez également y brancher une guitare pour l’utiliser comme un ampli, ou bien un micro pour vous lancer dans un karaoké endiablé.

En ce moment, et jusqu’au 6 février prochain, l’enceinte Sony SRS-XV800 est proposée par Sony avec une réduction de 150 euros qui fait descendre son prix à 650 euros.

De nombreux marchands partenaires proposent aussi de découvrir cette enceinte à prix réduit. À vous de voir si vous préférez faire vos emplettes chez Fnac, Boulanger ou Darty.