DualSense V2 : la PS5 a une nouvelle manette officielle, tout ce qu’il faut savoir

Une nouvelle manette DualSense pour PS5 a vu le jour sur le site de plusieurs commerçants. On vous dit tout sur ce que l'on sait de ce nouveau modèle.

C’est la surprise du jour : Sony aurait sorti en toute discrétion une nouvelle version de sa manette DualSense. En apparence identique à celle qui a été lancée avec la PlayStation 5 en 2020, celle-ci apporterait des améliorations en termes d’autonomie.

Une manette PlayStation plus petite et endurante ?

Cette manette DualSense est désormais disponible sur les sites de la Fnac ou Cultura en France, sans pour autant que son descriptif ait changé au-delà de la mention V2.

Au Canada, elle est aussi proposée sur le site de BestBuy, qui précise une autonomie de 12 heures. Dans nos tests initiaux, celle-ci était d’une dizaine d’heures, un chiffre qui baisse ensuite lors que les nouvelles fonctions de la manette (gâchettes adaptatives et le retour haptique) sont utilisées.

Et visiblement, la manette aurait un format plus compact : BestBuy annonce près de 9 centimètres en moins sur la largeur, plus de la moitié. Un chiffre qu’il faut prendre avec des pincettes pour le moment.

Nous avons demandé des informations à Sony sur les améliorations de cette nouvelle manette et nous ne manquerons pas de les mentionner ici.

Prix et disponibilité

La manette PS5 DualSense V2 sera disponible à partir du 13 janvier au prix de 69,99 euros, soit le prix de celle qu’elle remplace.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony PlayStation DualSense V2 au meilleur prix ?