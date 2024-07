Sony vise un nouveau standard HDR à 4000 cd/m² : ce que ça signifie pour nos futurs TV

Sony, géant de l'électronique grand public et acteur majeur de l'industrie cinématographique, s'apprête à établir un nouveau standard de luminosité HDR à 4000 cd/m² dès 2024. Cette initiative pourrait bien redéfinir l'expérience visuelle sur nos écrans TV. Explications.

Depuis l’arrivée des premiers téléviseurs HDR, des lecteurs UHD Blu-ray et des contenus en streaming en 2015, la luminosité maximale pour les contenus HDR a été standardisée autour de 1000 cd/m². Cependant, certains films et séries, comme Gatsby le magnifique, Angry Birds ont déjà expérimenté des niveaux de luminosité allant jusqu’à 4000 cd/m² et tandis que Gran Turismo montait jusqu’à 10 000 cd/m² ! Néanmoins, ces niveaux concernent principalement la luminosité maximale dans des scènes très spécifiques, et non la luminosité moyenne du film, qui reste similaire à celle de l’ère SDR.

Passer de 1000 à 4000 cd/m² en pic de luminosité représente un véritable challenge, tant pour les fabricants de téléviseurs que pour les créateurs de contenu. Même si la luminosité des modèles de TV est croissante ces dernières années, il faut reconnaitre que cela concerne surtout les TV haut de gamme. Par ailleurs, en moyenne, peu de modèles actuels dépassent les 1000 cd/m². De plus, les habitudes bien ancrées des réalisateurs et coloristes, souvent attachés à une esthétique plus douce, devront évoluer.

En effet, en janvier dernier, nous avons eu la chance de discuter avec certains coloristes de la société Company 3, responsable de l’étalonnage de couleurs de la majeur partie des principaux films et de séries produites à Hollywood, Los Angeles. Ceux-ci utilisent le moniteur de référence Oled RVB 1000 cd/m² fabriqué par Sony, le BVM-X300 mais également le TV Panasonic MZ2000 pour voir les résultats sur un téléviseur référence et partenaire de l’entreprise américaine.

Sachez qu’il existe également le moniteur Sony BVM-X310, s’appuyant sur un système LCD. Récemment, Sony a lancé un autre modèle, le BVM-X3110, un moniteur LCD double couche capable de proposer 4000 cd/m² avec des zones de gradation LED, mais il va se passer un petit moment avant que les plus grandes sociétés de production s’en emparent.

À Los Angeles, chez Company 3, les coloristes que nous avons pu rencontrer ont bien rigolé lorsque nous avons évoqué les prochaines normes à 10 000 cd/m²…

Les habitudes bien ancrées des réalisateurs et des coloristes constituent donc actuellement un obstacle de taille. Beaucoup privilégient encore une esthétique plus discrète et traditionnelle. Malgré cela, lors de notre visite aux studios de cinéma Sony Picture à Los Angeles pour la présentation des nouvelles gammes TV 2024, le réalisateur américain Joseph Kosinski à l’origine de blockbusters comme Oblivion, Tron : L’Héritage ou Top Gun : Maverick s’est montré particulièrement intéressé par cette course à la luminosité. Il travaille actuellement avec le nouveau moniteur Sony BVM-X3110 pour la réalisation de son prochain film F1 avec Brad Pitt dont la sortie est prévue à l’été 2025. La bande-annonce est disponible sur YouTube.

Les standards vidéo HDR, tels que HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, sont prêts. Certains utilisent la fonction de transfert PQ (Perceptual Quantizer) développée par Dolby, remplaçant la courbe gamma des contenus SDR. La fonction PQ supporte des niveaux de luminance allant de 0,0001 à 10000 cd/m², bien que l’affichage de toute cette gamme dynamique nécessite des écrans 12 bits, au-delà des capacités actuelles de 10 bits des écrans grand public.

Des défis à relever et pas des moindres

Sony compte néanmoins s’appuyer sur sa position unique, couvrant toute la chaîne de production audiovisuelle, pour impulser ce changement. Le groupe possède effectivement des studios, produit des caméras, des moniteurs de référence et bien sûr des téléviseurs parmi les plus performants du marché. Si le pari de l’entreprise nipponne s’avère gagnant, on pourrait bientôt découvrir des films et séries affichant des pics de luminosité inédits, pour un rendu encore plus spectaculaire et réaliste. Les jeux vidéo, autre secteur clé du HDR, bénéficieraient également de cette avancée.

Malgré l’enthousiasme de Sony, plusieurs obstacles devront être surmontés. La majorité des salles de cinéma plafonnent encore en luminosité SDR. Convaincre les réalisateurs d’embrasser cette nouvelle esthétique plus lumineuse prendra du temps.

Côté hardware et donc nos téléviseurs, atteindre et maintenir un pic de 4000 cd/m² sans compromis nécessite des prouesses techniques : dalles multicouches, gestion avancée du rétroéclairage, refroidissement optimisé… Des défis que les fabricants devront résoudre à un coût abordable pour le grand public. Sony prévoit de les surmonter en introduisant des téléviseurs haut de gamme, comme le Bravia 9 Mini-LED. Bien que ce dernier ne soit pas capable d’atteindre 4000 cd/m², il représente une étape importante vers cet objectif.

En effet, le TV Sony Bravia 9 propose un pic de luminosité que nous avons pu mesurer à 2698 cd/m² sur une mire à 10%, ce qui représente l’un des plus hauts niveaux disponibles à ce jour pour le grand public. En outre, notez une luminosité de 728 cd/m² pour la mesure en plein écran. Le test complet de ce modèle exceptionnel sera très prochainement en ligne.

Que faire si je n’ai pas un TV aussi lumineux ?

Pas de panique si vous n’avez pas un téléviseur aussi lumineux. En effet, un film gradé à 4000 cd/m² peut être visionné sur n’importe quel téléviseur HDR. La différence réside dans la qualité de reproduction de la luminosité, dépendante donc du matériel et de la gestion du tone mapping par le téléviseur. Rappelons que cette dernière consiste à proposer une image ayant une dynamique plus restreinte à partir d’une image possédant une dynamique bien plus large afin de préserver les détails de l’image et les nuances de couleurs.

Malgré ces obstacles, cela ouvre des perspectives enthousiasmantes pour l’avenir de l’image. Si quelques pionniers montrent la voie, d’autres créateurs pourraient suivre. À terme, le public exigera peut-être des téléviseurs toujours plus lumineux pour profiter pleinement de ces contenus nouvelle génération. Parallèlement, un responsable chez TCL nous confiait que la course à la luminosité ne pouvait pas être le Saint-Graal car il pense que ce même public préfèrera des images plus douces que de se « cramer » les yeux.

Reste à savoir quelle technologie d’affichage s’imposera. Les récentes avancées des dalles Mini-LED et l’arrivée du MicroLED rebattent les cartes face à l’OLED qui n’a certainement pas dit son dernier mot. En effet, les téléviseurs utilisant cette technologie ont vu leur pic de luminosité croître de manière particulièrement significative alors qu’on pensait qu’ils avaient atteint un plafond de verre. Aujourd’hui, certains TV OLED sont plus lumineux que des modèles LCD. LG propose notamment un pic de luminosité de 1618 cd/m² sur la série G4 alors que le Samsung S95D a été mesuré à 1671 cd/m². La nouvelle série Panasonic Z95A devrait aussi atteindre ces niveaux.

Alors, jusqu’où la course à la luminosité s’arrêtera-t-elle ?