PlayStation est touché par de nouvelles vagues de licenciements, ça n’en finit plus

Une nouvelle secousse ébranle l’industrie du jeu vidéo alors que PlayStation annonce une nouvelle série de licenciements au sein de son studio Visual Arts, basé à San Diego. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une restructuration plus large des opérations de développement de Sony aux États-Unis.

Source : Sony

Selon des sources internes citées par Kotaku, un nombre non précisé d’employés de Visual Arts ont été informés que leur dernier jour de travail serait le 7 mars. Cette équipe, reconnue pour son expertise technique et artistique, a notamment collaboré étroitement avec Naughty Dog sur les remasters récents de The Last of Us Part 1 et 2.

Bien que certains des postes supprimés soient liés à des projets récemment annulés, comme un jeu live service en développement chez Bend Studio, une source a confié à Kotaku que les licenciements étaient plus étendus. Cette nouvelle vague de départs soulève évidemment des inquiétudes quant à la perte d’expertise au sein de l’entreprise.

Un contexte économique difficile pour Sony

Ces licenciements interviennent dans un contexte déjà tendu pour Sony. L’échec coûteux de Concord l’année dernière, l’annulation de plusieurs projets de jeux live service, dont un spin-off présumé de God of War chez BluePoint Games, ainsi qu’une réorganisation au sommet de la direction de Sony, ont contribué à créer un climat d’incertitude.

Abby LeMaster, ancienne chef de projet chez Visual Arts, désormais chez Riot Games, a exprimé sa tristesse face à cette situation sur LinkedIn : « Les licenciements d’aujourd’hui ont frappé dur. PSVA s’est séparé de développeurs avec des décennies d’expertise ; un talent qui sera extrêmement difficile à récupérer ».

Cette tendance à la réduction des ressources de développement dans les bureaux américains coûteux semble se confirmer dans l’industrie du jeu vidéo. Lors d’un briefing l’année dernière, Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios, avait évoqué une « pression sur les coûts » et la nécessité de revoir les investissements dans les titres AAA. Sony explorerait désormais des options telles que l’externalisation et le co-développement pour optimiser ses coûts.