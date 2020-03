PlayStation 5 : Sony préparerait une PS5 Pro plus chère et plus puissante pour contrer la Xbox Series X

Sony ne lancerait pas une seule console de jeu en 2020, mais bien deux modèles de PS5. La PlayStation 5 Pro serait la concurrente toute trouvée de la Xbox Series X.

Microsoft a montré ses muscles en dévoilant la puissance brute de la Xbox Series X à la fin du mois de février. La Xbox Series X proposera une puissance de 12 TFLOPS avec l’architecture AMD RDNA 2. D’après les rumeurs, la PS5 de Sony ne proposerait qu’une puissance de 9 TFLOPS, mais le fabricant japonais aurait un atout dans sa manche : une PlayStation 5 Pro.

Sony lancerait 2 modèles de PS5

Cette information provient de deux sources concordantes. La première est le réputé journaliste Zenji Nishikawa qui a déclaré en septembre 2019 que Sony préparerait deux modèles de console : la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro.

Zenji Nishikawa n’en n’est pas à son coup d’essai, et avait notamment révélé des informations sur la Switch Lite avant son annonce. D’après lui, il y aurait une différence de 100 à 150 euros entre les deux modèles de console, avec l’idée de proposer une version haut de gamme de la console pour les joueurs les plus passionnés.

L’autre source parait peut-être un peu moins crédible, mais va dans le même sens que Zenji Nishikawa. Il s’agit du compte VFXVeteran sur le forum NeoGAF, qui porte le titre de « professionnel vérifié de l’industrie », un processus de validation mis en place par les modérateurs du célèbre forum.

Il indique que Sony prépare deux consoles pour concurrencer les deux modèles de Xbox en rumeur (Series X et Series S Lockhart). La PS5 de base proposerait une puissance de 9 TFLOPS, comme le veut la rumeur, mais la PS5 Pro serait aussi puissante que la Xbox Series X.

La question du prix

Récemment, une fuite indiquait que le coût de fabrication de la PlayStation 5, le modèle de base donc, était trop élevé pour Sony. On parlait alors d’un prix qui pourrait atteindre les 500 euros. On peut donc se demander quel serait le prix de cet éventuelle PlayStation 5 haut de gamme.

Dans la guerre des prix, le plus important et le prix du modèle le plus accessible, car c’est lui qui devra toucher le plus large public. Le modèle haut de gamme peut voir son prix s’envoler, il ne ciblerait que les passionnés prêt à mettre un budget important dans leur console de jeu. Reste le problème de la concurrence, si par exemple Microsoft propose son meilleur modèle au prix du modèle de base de la PS5 ou seulement un peu plus cher.