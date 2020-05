Étanchéité, réduction de bruit, autonomie : les Sony WF-SP800N veulent convaincre les sportifs

Sony vient de dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil à destination des sportifs : les WF-SP800N. Au programme : réduction de bruit active, étanchéité et autonomie améliorée. Ils viennent directement concurrencer Jabra et Beats sur leur terrain.

En quelques années l’univers des écouteurs sans fil pour sportif a beaucoup évolué. Les écouteurs Bluetooth sont devenus suffisamment performants, légers et stables pour remplacer définitivement les écouteurs filaires. Sur ce nouveau marché, Beats et ses Powerbeats ou Jabra et ses Elite Active 75T sont aujourd’hui considérés comme les références des intras pour sportifs.

Le pendant sportif des WF-1000xM3

Ces deux écouteurs ont toutefois une faiblesse : ils n’embarquent pas de technologie de réduction de bruit active. La réduction de bruit active, c’est justement la spécialité de Sony qui a démontré toute sa maîtrise de la chose avec les WF-1000xM3 sortis en 2019. Les intras WF-SP800N que Sony a annoncées aujourd’hui sont tout simplement leur pendant sportif.

Les Sony WF-SP800N reprennent en effet peu ou prou le design des WF-1000xM3. Mais ils sont étanches (IP55) et disposent d’un arceau et d’une « conception incurvée tridimensionnelle » qui leur permettent de mieux tenir dans l’oreille et de ne pas bouger pendant des séances de sport agitées.

De la réduction de bruit active et une application complète pour personnaliser le son

La fonctionnalité la plus appréciable sur les Sony WF-SP800N provient toutefois de la réduction de bruit active, quelque chose de très rare dans le monde des écouteurs sans fil pour sportif. Sony indique que ses écouteurs « sont dotés de la toute dernière technologie de réduction du bruit ».

Ils pourront ensuite être reliés à l’application Headphones Connect, qui comprend un égaliseur, des profils préréglés différents (pour le jogging, la marche ou sans sport). Comme sur le WF-1000xM3, une simple touche sur l’oreillette permettra de désactiver la réduction de bruit active pour pouvoir entendre un interlocuteur ou une annonce sonore.

Des promesses alléchantes sur l’autonomie

Sony annonce pour finir qu’il a beaucoup travaillé sur l’autonomie de ces écouteurs. Ils sont ainsi livrés avec un boitier de recharge qui permet une recharge complète des écouteurs. Ceux-ci peuvent tenir théoriquement 9 heures avec la réduction de bruit activée et 13 heures quand elle est désactivée. Une fonctionnalité de charge rapide permettra également de bénéficier de 60 minutes de musiques après 10 minutes de charge.

Prix et disponibilité des Sony WF-SP800N

La commercialisation des Sony WF-SP800N est prévue pour le mois de juillet prochain. Trois coloris seront disponibles en France : noir, blanc et bleu. Quant au prix il s’aligne avec les autres écouteurs sans fil sportif haut de gamme : environ 200 euros. Une page web présentant en détail ces écouteurs est disponible sur le site de Sony France.

Il faudra attendre le test pour savoir ce qu’ils valent du point de vue du confort et de l’autonomie en condition réelle, mais sur le papier ils ont toutes les caractéristiques pour rentrer dans notre sélection des meilleurs écouteurs pour le sport.