Sony + Microsoft : après le cloud gaming, un partenariat dans la photo et l’IA

En attendant l'ouverture de la Build, Microsoft fait monter la pression en annonçant un nouveau partenariat avec Sony. Capteurs photo de l'un et intelligence artificielle de l'autre vont faire bon ménage.

Ils ont beau être concurrents, en particulier dans le jeu vidéo, Microsoft et Sony sont désormais de solides partenaires. En 2019, les deux groupes avaient déjà dévoilé une alliance dans le cloud gaming, permettant au géant japonais d’avoir accès à Microsoft Azure. Les deux marques vont aujourd’hui plus loin avec un partenariat sur la photographie.

Le capteur IMX 500 intègre des technologies Microsoft

Le nouveau capteur photo IMX500 dévoilé par Sony a la particularité d’intégrer directement un composant de traitement par IA des photos. L’utilisation de l’IA pour le traitement logiciel des photos a fait d’énormes progrès ces dernières années, en particulier sur le haut de gamme, et ce nouveau capteur pourrait amener ces innovations sur les smartphones en entrée de gamme.

Microsoft annonce que le capteur IMX500 intègre en fait des technologies Microsoft Azure AI. Sony va développer une application pour les professionnels. Elle exploitera Azure IoT et le capteur IMX500 de Sony. Microsoft veut en particulier utiliser ce partenariat pour accéder plus facilement aux fabricants de caméras connectées, qui pourront alors utiliser Azure AI directement, s’ils décident d’utiliser le nouveau capteur de Sony, actuellement leader du marché.

Deux groupes de plus en plus proches

C’est donc le deuxième partenariat de taille à lier Microsoft et Sony ensemble. Les deux géants profitent ainsi des forces de chacun pour compenser leurs faiblesses. Si Microsoft veut améliorer grandement ses algorithmes d’intelligence artificielle pour ses services, il a besoin de données. Apple et Google peuvent utiliser les photos des millions d’utilisateurs sur iOS et Android auxquels Microsoft n’a pas forcément accès. Passer par le fabricant des capteurs photo numéro 1 du marché pourrait être une bonne stratégie pour compenser cette situation.

Microsoft devrait reparler plus précisément de ce nouveau partenariat lors de sa conférence Build dont le début est programmé aujourd’hui à partir de 17 heures.