PS5 : Sony pourrait limiter les précommandes à une console par foyer

D'après une mise à jour du site officiel de Sony, la marque pourrait limiter les précommandes de la PlayStation 5.

La PlayStation 5 de Sony a beau être prévue pour la fin de l’année, elle n’a pas encore fini de dévoiler tous ses secrets. On ne connait notamment ni date de sortie ni son prix, même si sur dernier point on peut déjà avoir une idée assez précise. En attendant d’en apprendre officiellement plus de la part de Sony sur le lancement de sa console, on peut compter sur certains internautes pour découvrir quelques indiscrétions.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

« Vous ne pouvez commander qu’une version de la PS5 »

Sur Reddit, Kgarvey a publié une analyse du code HTML de la page américaine PlayStation Direct, qui permet de commander des produits PlayStation directement chez Sony. Cette page a récemment été mise à jour pour préparer les précommandes de la PlayStation 5 avec notamment des messages d’erreur explicites pouvant s’afficher sur la page telle que « vous avez déjà ajouté une console PS5 à votre panier » ou encore « vous ne pouvez acheter qu’une seule version de la PlayStation 5 : disque ou digital ». Nous avons pu vérifier l’authenticité du code HTML en question et l’existence de ces messages d’erreurs sur le site officiel de Sony que nous avons traduit.

Ces messages sont très clairs, Sony ne devrait pas autoriser les précommandes de plus d’une console par foyer, et il faudra choisir entre la version classique de la PlayStation 5, ou la Digital Edition sans lecteur Blu-Ray. Ce système de vente directe n’est pas proposé par Sony en France, et les messages d’erreurs n’existent donc pas en version française. Reste à savoir si Sony imposera le même genre de restriction à ses partenaires commerçants pour le lancement de la console.

Cette politique préparée par la marque fait directement écho aux problèmes de production de la console dans un monde touché par le coronavirus et avec une pression économique plus forte que prévu sur l’achat d’un bien comme une console de jeu. Récemment, Bloomberg et Nikkei indiquaient que Sony avait augmenté la production de la console pour atteindre les 10 millions de PS5 produites avant la fin de l’année.

Quand seront lancées les précommandes ?

Au-delà de cette restriction, la mise à jour du site indique que Sony semble être dans les derniers préparatifs avant le lancement des précommandes. Suite à la propagation d’une rumeur sans fondement concernant le lancement des précommandes le 13 juillet, un responsable de Sony a indiqué que les précommandes ne seraient pas lancées « par surprise », et que la marque préviendrait bien en amont du lancement des précommandes pour éviter tout problème.

L’annonce du prix des consoles est attendue pour le mois d’août, que ce soit chez Sony et Microsoft. C’est à ce moment que les deux marques devraient en toute logique lancer officiellement les précommandes.