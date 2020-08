PlayStation est dans le top 10 des marques préférées aux États-Unis, loin devant Nintendo et Xbox

MBLM a étudié l'affection des marques aux États-Unis à travers toute la population. La marque PlayStation ressort grande victorieuse dans le domaine du gaming, alors que Amazon, Disney et Apple conservent le podium.

L’image de marque se soigne pour toucher le plus grand nombre. Depuis plusieurs années, Sony travaille particulièrement sa communication avec la marque PlayStation, aujourd’hui plus populaire que sa maison mère, comme le montre l’étude de MBLM. Réalisée chaque année, cette étude permet d’en savoir plus sur les marques préférées des consommateurs aux États-Unis, selon leur âge ou leur niveau de revenu. C’est un indicateur intéressant pour estimer la puissance d’une marque, et donc sa facilité à écouler ses produits face à la concurrence.

On n’est donc pas vraiment surpris de découvrir par exemple Apple en troisième position du classement, ce qui a probablement aidé le smartphone le plus vendu de 2019 à être un iPhone. De ce classement, il est intéressant de regarder plus précisément ce qu’il en est des acteurs dans le monde du jeu vidéo, à la veille d’un changement de génération de console.

PlayStation est la marque préférée des 18-34 ans

Aux États-Unis, un marché qui avait été dominé par la Xbox 360 en son temps, la marque PlayStation est désormais l’une des marques favorites des Américains, puisqu’elle se glisse en 10e position, toutes industries confondues, juste derrière le géant national de la grande distribution Walmart.

Si l’on se focalise sur la tranche d’âge des 18-34 ans, qui a grandi avec les consoles de jeux dans leur salon, on peut découvrir que les marques de cette industrie prennent beaucoup plus de poids. Avec cet échantillon, PlayStation se positionne alors en première place du classement, loin devant Apple qui dégringole en 7e position, et surtout devant ses concurrents Xbox, à la 9e position, et Nintendo en 10e position. On a donc les trois acteurs du marché de la console de jeux dans le Top 10 des marques préférées de cette tranche d’âge. Si YouTube est bien présent, Google, Facebook ou d’autres acteurs du web comme Snapchat, ou Instagram sont complètement absents.

On peut également noter que PlayStation se classe toujours dans le top 10 des marques préférées des Américains, peu importe le niveau de revenu choisi. Sony a signé un trimestre record pour PlayStation, et aujourd’hui la puissance de sa marque semble être au plus haut. Les problèmes du lancement de la PlayStation 3, ou des échecs comme la PS Vita, ont été oubliés depuis longtemps.

Xbox est le favori de la génération Z

Si l’on continue de baisser le critère de l’âge à la seule génération Z, soit les individus entre 18 et 24 ans, c’est Xbox et Spotify qui prennent la tête du classement, toutes marques confondues. C’est un point intéressant à relever, qui semble s’expliquer par la force de la Xbox 360 sur la génération précédente, au moment où cette génération avait entre 6 et 12 ans. Le rachat de Mojang, et donc Minecraft, par Microsoft et son passage sur le service Xbox Live a sans aucun doute contribué également à cette reconnaissance de la marque chez les plus jeunes.

Nintendo, généralement associé à un public plus jeune, n’est pas mentionné dans le classement de la génération Z.

Il sera intéressant de surveiller l’image de marque des trois acteurs avec l’arrivée de cette nouvelle génération de consoles, surtout qu’ils ont désormais trois stratégies bien différentes pour investir le salon des consommateurs. De son côté, Sony semble avoir relevé le nombre de PlayStation 5 prévu en fabrication cette année, la demande sera assurément forte.