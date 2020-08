Même sans PS5, la marque PlayStation gagne plus d’argent que jamais

Avant même que la PS5 ne fasse ses débuts, la branche PlayStation de Sony vient d'enregistrer le plus haut bénéfice d'exploitation de son histoire sur un trimestre.

Sur les mois d’avril, mai et juin 2020, la division PlayStation de Sony a engrangé plus d’argent que jamais, comme l’indiquent ses résultats financiers trimestriels (PDF). Une prouesse d’autant plus impressionnante que la future console PS5 n’est pas encore commercialisée (les précommandes n’ont pas non plus démarré).

Un trimestre triomphal pour PlayStation

La division PlayStation affiche ainsi une forme olympique avec 606,109 milliards de yens de chiffre d’affaires, soit environ 5,11 milliards d’euros si on se base sur les taux de change indiqués dans les documents de Sony (1 euro = 118,5 yens). Cela équivaut à une progression de près de 32,5 % par rapport à la même période de 2019 — notons au passage que la période d’avril à juin correspond au premier trimestre de l’année fiscale de la firme japonaise.

Le bénéfice d’exploitation, lui, s’élève à 124,037 milliards de yens — environ 1,05 milliard d’euros en appliquant la même conversion — et connaît donc une hausse de 68,06 % d’une année à l’autre.

Si tous ces nombres vous donnent le tournis, retenez simplement les deux informations ci-après. D’une part, il s’agit du plus gros chiffre d’affaires enregistré par la branche PlayStation lors d’un premier trimestre d’une année fiscale de Sony (avril, mai, juin) et, surtout, c’est le plus haut bénéfice d’exploitation jamais réalisé par la division sur une période de trois mois.

Un bel avenir pour PlayStation a priori

Cela s’explique notamment par de très bonnes performances commerciales sur la PlayStation 4. Cette génération est loin d’avoir dit son dernier mot face à la PS5 qui lui succédera et s’est encore écoulée à 1,9 million d’exemplaires sur cette période de trois mois, tandis que 91 millions de jeux compatibles avec cette plateforme ont été vendus.

Tout cela est donc de bon augure pour préparer sereinement la commercialisation de la PlayStation 5 prévue normalement d’ici la fin de l’année (sans doute à partir de novembre, avant les fêtes). Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 se prolonge un peu partout dans le monde, « l’hésitation des gens à sortir va probablement persister pendant des mois, un fort vent de poupe pour la branche jeux vidéo de Sony qui la portera au moins tout au long de cette année fiscale », estime Hideki Yasuda, un analyste du cabinet Ace Research Institute.