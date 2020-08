PS Plus : la liste des jeux offerts en septembre 2020

Vous êtes plutôt combat en solo ou à plusieurs ? En septembre, vous allez avoir le choix avec deux jeux où ça va se rendre coups pour coups. Street Fighter V et PUBG arrivent dans le PlayStation Plus.

Après un mois d’août faste qui a vu Fall Guys : Ultimate Knockout devenir le jeu le plus téléchargé de l’histoire du service PlayStation +, la fournée de septembre est arrivée. Et pour la rentrée, ça va bastonner ! Street Fighter V et PUBG débarquent avec leurs tournois particulièrement relevés.

La liste des jeux de septembre

Street Fighter V

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Les jeux sont disponibles du 1er septembre au 5 octobre.

Street Fighter V

Le dernier épisode de la célèbre franchise de Capcom va ravir les amateurs de baston. Incarnez l’un des 16 personnages disponibles, participez aux défis d’entraînement et combattez. Vous pourrez même affronter des amis en ligne ou en local.

PUBG

C’est parti pour les combats à 99 contre 1. Chasse à l’équipement, élimination des adversaires, zone de combat qui se réduit : on ne présente plus le Battle royale à l’origine de toute la mouvance. Soyez le dernier joueur debout.

